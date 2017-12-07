1 декабря оператор мобильной связи Ucell провел в Ташкенте третью конференцию «М2М для бизнеса. Портал в будущее», посвященную вопросам влияния М2М технологий в бизнес процессы, а также будущего «интернета вещей» в Узбекистане.

Спикеры форума в своих презентациях обсудили перспективы использования М2М-технологий в энергетике, ЖКХ, в сфере обеспечения безопасности и функционирования объектов жизнедеятельности, в системах видеонаблюдения и охраны стационарных либо подвижных объектов, окончательной целью которых является увеличение эффективности бизнес моделей, а также оптимизация доходов.

Правительство Узбекистана уделяет огромное значение развитию M2M и IoT-технологий в республике. В вступительной речи первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Олимжон Умаров подчеркнул, что Мининфоком ведет практическую работу по внедрению IT-технологий в социальную и бизнес среду, что в итоге повысит качество жизни населения и положительно повлияет на эффективность компаний и предприятий.

Как отметил первый замминистра, государством определены приоритетные направления, в рамках которых будут внедряться M2M-технологии с участием отечественных и зарубежных специалистов. Среди них: эффективное управление природными ресурсами, в частности, установка smart-счетчиков по учету расхода воды, газа и электричества; реализация масштабного государственного проекта «Безопасный город», предусматривающего интеграцию информационных систем органов внутренних дел, гос.органов и других организаций, систем видеонаблюдения, фиксации правонарушений, охраны объектов, раннего реагирования и оповещения о возможных угрозах, датчиков интеллектуальной аналитики, а также других инфо-систем.

Менеджер секции разработки продуктов и услуг B2B Ucell Нодирбек Куздеков отметил, что Ucell является активным игроком и катализатором процесса развития M2M и «интернета вещей». Компания активно предлагает специальные тарифы, услуги и мобильные решения для управления M2M SIM-картами. К примеру, уже запущен уникальный M2M портал — онлайн решение, которое позволяет корпоративным клиентам дистанционно управлять всем парком своих устройств, где есть SIM-карты Ucell. «Отрадно отметить, что мы — первый мобильный оператор, который представил такой продукт на рынке Узбекистана. Мы и дальше планируем развивать данный портал, исходя из пожеланий и замечаний бизнес-партнеров. К M2M порталу уже сейчас подключены реальные клиенты и он бесплатный. Всего M2M SIM-карт Ucell по всей республике насчитывается более 50 тысяч. Компания Ucell заинтересована участвовать во всех масштабных инфраструктурных проектах с применением М2М-решений реализуемых в нашей Республике, — подчеркнул в ходе презентации Нодирбек Куздеков.

В свою очередь, Фархад Алиев, заместитель руководителя Службы мониторинга внедрения и координации АСКУГ (автоматизированных систем контроля и учета потребления газа) рассказал о том, как система Ucell помогает контролировать учет природного газа на высоком магистральном и бытовом уровне. Ucell уже успешно сотрудничает с «Узтрансгазом», который использует технологии M2M в MDMS — системе управления данными счетчика. «На сегодняшний день мы успешно эксплуатируем эту систему, она оказывает положительный эффект. Мы достигли 70% от желаемого эффекта. Система позволяет дистанционно вести учет наших технологических узлов, пропускающих через себя природный газ и исключает человеческий негативный фактор, а также занимается съемом информацией и передает в центры по обработке данных (ЦОТ). Изначально было закуплено 1000 SIM-карт, но их количество вырастет многократно, так как планируем охватить весь бытовой сектор», — отметил Фархад Алиев.

Консультант по телекоммуникационным решениям ZTE Мохан Дас Альберт сделал акцент на том, что согласно существующей тенденции, в ближайшем будущем страны доход от этого направления будет неизбежно расти, ожидаемый вклад в эту отрасль может достигнуть нескольких триллионов долларов.

Директор Департамента по продвижению бизнес решений Ucell Алишер Хамидов уверен, что ежегодная бизнес- конференция актуальна в плане развития бизнеса уже в недалекой перспективе.

«По оценкам экспертов, в ближайшие несколько лет компании сделают акцент на разработке решений IoT, что создаст огромные преимущества для частного бизнеса и предпринимательства в Узбекистане. В частности, данные технологии помогут повысить эффективность бизнеса путем снижения эксплуатационных расходов, повышения производительности. Также с IoT есть такая возможность, как коммерческая экспансия на новые рынки с инновационными продуктами и решениями».

Подводя итоги бизнес-конференции, можно сделать вывод, что государственные и частные организации с внедрением M2M-технологий могут значительно выиграть по части автоматизированных бизнес-процессов, планирования ресурсов (ERP) и оптимизации управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).

Организаторам мероприятия удалось приоткрыть занавес в будущее, и показать эффективность использования М2М технологий уже сегодня. И это лишь начало увлекательного путешествия в мир М2М.

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