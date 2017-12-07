Задумались о покупке стиральной машины, но не знаете, как выбрать лучшую? Компания LG Electronics рекомендует обращать внимание на такие ключевые характеристики, как надежность, функциональность и экономичность.

Стиральные машины LG отличаются новейшими функциями и бережным отношением к вещам. Среди моделей, представленных на рынке Узбекистана, можно выбрать ту модификацию, которая подойдет персонально. Выбор большой: машинки от 5 и до 17 (!) килограммов загрузки, а габариты Slim-стандарт позволяют поставить машинку даже в небольшом помещении.

Все стиральные машины LG оснащены надежным мотором с прямым приводом Direct Drive, на который компания предоставляет 10 лет гарантии. Функциональность машинок — самая разнообразная, но во всех моделях присутствует технология «6 движений заботы». Суть технологии лежит в различных по силе, характеру, скорости и направлению движениях барабана стиральной машины. Эти режимы позволяют подобрать оптимальное движение барабана для каждого типа ткани и, таким образом, улучшить качество стирки.

Уникальная функция стирки с паром TrueSteam помогает отстирывать даже наиболее сложные пятна, а функция быстрой стирки TurboWash экономит не только время, но и электричество. Особенно приятно, что, приобретая в дом помощника по стирке, можно стать обладателями дополнительных подарков.

Так, покупая стиральные машины от LG в период с 25 ноября по 25 декабря 2017 года, можно получить гарантированный приз — коробку современного листового стирального средства. Оно уже завоевало сердца миллионов хозяек со всего мира. Оно безопасно, экономично и эффективно, и именно эти качества обычно ищут в продуктах, которые приобретают для ежедневного использования. Инновационная форма очень удобна в применении — один лист заменит и порошок, и кондиционер, и отбеливатель. Благодаря уникальной формуле листовой порошок справляется с наиболее сложными загрязнениями даже при холодной воде.

Акция проводится на территории Ташкента в следующих пунктах продажи:

ТЦ Fleshka (бывшая фабрика «Малика») / все магазины бытовой и электронной техники; регистрация в авторизованном сервисный центре LG Electronics (Кичикхалкйули, 57, ТЦ Mercato);

ТЦ «Абу Сахий» / все магазины бытовой и электронной техники, кроме магазина R70;

Фирменный магазин LG, ТРЦ NEXT, Яккасарайский р-н, ул. Бабура, 6;

Сеть магазинов MediaPark (1 — Шайхонтохурский район, Караташ 11А; 2 — Бектимирский район, Ахангаранское шоссе 2; 3 — Сергелийский район, ул. Янги-Сергели, 110; 4 — Мирзо Улугбекский район, ул. Буюкипакйули, 105А).

При покупке стиральной машины LG следует убедиться, что ее серийный номер имеет официальную территориальную принадлежность к Узбекистану.

Подробная информация об акции и правила участия в ней доступны на сайте: lgblog.uz и по телефону 0−800 120−22−22 (звонок бесплатный из любого региона Узбекистана).

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