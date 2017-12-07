Духовное управление мусульман Узбекистана опубликовало разъяснение фетвы о совершении хаджа, выпущенной муфтием Усмонхоном Алимовым 1 декабря.

В этой фетве даны объяснения и советы по паломничеству, Управление мусульман издало ее, чтобы пояснить значимые аспекты совершения хаджа будущим паломникам. Разъяснение опровергает сообщения ряда СМИ, характеризовавшие положения фетвы как ужесточающие требования к паломникам.

«Прежде всего, верующие мусульмане должны рассматривать хадж как великое поклонение Аллаху. В шариате есть условия, соблюдение которых должны быть обязательными. Передать это верующим еще раз и было целью фетвы в отношении хаджа со стороны Управления мусульман», — говорится в разъяснении.

Как отмечают в Управлении мусульман, «среди тех, кто в последнее время совершает хадж, встречались и такие, которые вместо поклонения считали это заветной мечтой, которая все-таки сбылась. К примеру, их встречали в представительных автомашинах с несколькими видеокамерами, даже несколько с дорогими букетами цветов, аплодисментами и криками, как будто они возвратились не с хаджа, а с победой в каком-нибудь соревновании».

Между тем, говорится в разъяснении, у человека, совершающего молитву, остается доля сомнения в том, принял ли его поклонение Аллах.

«Крайне важно, чтобы те, кто отправляется в паломничество, были достойны в психологическом, духовном и моральном аспекте. Действительно, молитва хаджа является физической и финансовой молитвой. Поэтому отправляющиеся в хадж лица должны быть физически пригодны к этому. Они должны иметь финансовые средства, не только необходимые для хаджа, но также и для оказания полной поддержки лиц, которые находятся в их иждивении», — уточняет управление.

Согласно информации Управления мусульман, некоторые из паломников годами собирают средства, сэкономленные от бытовых расходов, детских пособий, забывая, что в первую очередь обязаны обеспечить детей, а не совершение хаджа.

«Есть и такие, которые имея сумму, равную нисабу, не думают выплатить с них закят, а говорят, что собирают эти деньги для хаджа», — говорится в разъяснении.

С разъяснениями также выступил Комитет по делам религий: «В исламском вероучении понятие и сущность фетвы никогда не может быть направлена на ужесточение шариатских норм».

Комитет, в частности, уточнил, что фетва не требует от паломников обучать молодежь религии, а рекомендует привлекать совершивших хадж к общественной деятельности, в том числе воспитанию молодежи и обереганию ее от совершения правонарушений.

Паломник и его семья должны быть примером для подражания, говорится в разъяснении комитета. Чтобы не возгордится паломничеством, мусульманин уже должен иметь определенный авторитет в обществе.