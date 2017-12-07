С 1 января 2018 года Uzcard прекратит проводить транзакции по картам DUET (офлайн-карты). Об этом сообщила пресс-служба Единого общереспубликанского процессингового центра.

В третьем квартале по картам DUET было совершено 14,2 тысячи транзакций на 16,3 млрд сумов. В аналогичном периоде 2016 года эти цифры были значительно выше — 1,9 млн транзакций и 1,06 трлн сумоа

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ЕОПЦ, на сегодняшний день всего выпущено 18,7 миллиона пластиковых карт, из них 11,3 миллиона — онлайн-карты.

По данным ЕОПЦ, в третьем квартале в Узбекистане было выпущено 1,4 миллиона пластиковых карт, что на 17,6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда было выпущено 1,7 миллиона карт.

Количество ecommerce-транзакций в третьем квартале составило 220 миллиона, что на 182,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда было зафиксировано 77,9 миллиона транзакций. Совокупная сумма транзакций по электронной коммерции в третьем квартале достигла 13,4 трлн сумов, увеличившись на 228,4% с 4,08 трлн сумов.