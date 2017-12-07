Гроссмейстер Антон Филиппов сообщил, что покинул сборную Узбекистана по шахматам из-за отсутствия материальной поддержки со стороны Федерации шахмат страны.

В конце ноября он написал на своей странице в Facebook: «Меня лишили государственной стипендии члена сборной команды Узбекистана. Как теперь быть?» 6 декабря появился пост, в котором шахматист написал: «Я выхожу из состава сборной команды Узбекистана».

Антон Филиппов (1986 года рождения) начал заниматься шахматами с 7 лет. В 2008 году получил звание международного гроссмейстера. Чемпион Азии среди детей до 12 лет (1998), до 16 лет (2001) и до 18 лет (2004). В составе национальной сборной участвовал в четырех олимпиадах — 2004, 2006, 2010 и 2012 годов. Серебряный призер олимпиады 2012 года на второй доске. Чемпион Узбекистана среди мужчин 2005 и 2007 годов. Бронзовый призер Азиатских игр в закрытых помещениях 2009.

Также он является директором и тренером школы «Мир шахмат». Под его руководством Шамсиддин Вохидов стал чемпионом мира по шахматам среди юниоров в 2015 году.



«Для меня это очень трудное решение, — признался Антон Филиппов, в настоящее время живущий в Казахстане. — Слишком многое меня связывает со сборной. Мечты, желания, надежды. Накопилось, не смог себя уговорить, что не стоит обращать внимание на такие мелочи».

Далее он пишет: «В 2012 году был пик моей карьеры. Я попал в 100 сильнейших шахматистов по рейтингу и выиграл серебро на второй доске, выступая за сборную Узбекистана на шахматной Олимпиаде. Никто из официальных лиц меня не поздравил, никто не опубликовал о моем успехе.

Через некоторое время написал в Федерацию шахмат Узбекистана, что, не имея никакой материальной поддержки, ни вижу смысла продолжать карьеру профессионального шахматиста. Меня пригласили на Исполком, где было принято решение, что каждому члену сборной команды будут оплачиваться авиабилеты на международные турниры. Через некоторое время я выиграл зональный турнир, сыграл в Кубке мира и отыграл международные турниры в Алматы и Барселоне. Мне оплатили самый дешевый билет и пообещали, что остальные оплатят позже.

Я перестал активно выступать в турнирах и сосредоточился на тренерской деятельности. В прошлом году сыграл успешно на Олимпиаде в Баку. В мае этого года у меня появилась возможность участвовать в Мемориале Агзамова. Я попросил стандартные для гроссмейстера условия.

Ответ Федерации шахмат Узбекистана: «Мы будем рады принять Вас на 11-м Мемориале Агзамова и предоставить питание и проживание во время соревнования. Авиабилеты для участников из Узбекистана не предусмотрены нашим бюджетом».

Не получить от организаторов в своей стране минимальных условий, которые предоставляют иностранным гроссмейстерам. Тогда смог себя уговорить, что не буду обращать внимание.

Теперь меня лишили стипендии. Не знаю точную сумму в месяц. Мой гонорар за участие в турецкой или хорватской лиге был равен примерно трем-четырем годам выплаты этой стипендии. Или расходам за один день аренды помещения школы «Мир шахмат». Но она хоть формально меня благодарила за мои таланты и мой труд".

В завершение Антон Филиппов выразил надежду, что публикация его истории «хоть немного изменит отношение к шахматистам и к членам сборной команды Узбекистана».