Рано или поздно каждый сталкивается с покупкой или продажей недвижимости в Ташкенте. Сама ситуация является для большинства очень волнительной и порождающей массу вопросов: С чего начать? Куда обращаться? Как не продешевить? Получится ли справиться самостоятельно, или есть профессионалы, которым можно довериться? Для начала все начинают действовать своими силами, ведь кажется, что все очень просто: нужно просмотреть список на популярных сайтах, позвонить по объявлениям со столбов, или же приобрести газету. Как правило, в итоге это приводит к огромной потере времени и сил.

А что делать, если квартиру нужно продать? По каким номерам звонить и куда обращаться? В этих случаях на помощь приходят профессионалы своего дела — риэлторы.

Кто такой риэлтор?

Риэлтор — это специалист по недвижимости, работающий по лицензии в агентстве недвижимости. Его работа, как правило, сочетает сразу несколько профессий: он и маркетолог, и юрист, и дипломат в одном лице. Профессиональный риэлтор не только сэкономит своим клиентам массу времени и денег, но и также сбережет нервы.

Как работает риэлтор?

Риэлтор в первую очередь даст своему клиенту ощущение защищенности, не давая ему потеряться на рынке жилья. Клиентом в большинстве случае выступает продающая сторона. Именно она и оплачивает услуги риэлтора. Работающий официально профессионал обязан заключить договор, в котором будут оговариваться все его действия. Далее следует юридическая консультация и экспертиза имеющегося в наличии у клиента пакета документов. Также он проинформирует о ситуации на рынке и предоставит своему клиенту актуальные данные по анализу. Далее начинается совместный анализ плюсов и коррекция минусов недвижимости, чтобы клиента устраивала финальная цена. А после — поиск покупателей.

У опытного риэлтора обычно есть большая база продавцов и покупателей, что значительно ускоряет срок работы. Он также выступает организатором показа объекта недвижимости, проводит переговоры о торге, защищая интересы клиента. В случае совершения сделки, ответственный риэлтор ведет клиента до полного проведения взаиморасчетов, и организовывает процесс нотариального оформления за считанные минуты без лишней траты времени в очередях.

Как выбрать агентство недвижимости в Ташкенте?

Приступая к выбору риэлтора, нужно обратить внимание в первую очередь на то — работает он самостоятельно, или в команде с коллегами. Второй вариант значительно увеличивает шансы на быструю и выгодную сделку. У профессионального риэлторского агентства, как правило, есть сайт, на котором можно ознакомиться с работой компании и изучить отзывы клиентов. Также важна возможность приехать в комфортный офис и обстоятельно обсудить тему, встретиться с руководителем, в случае возникающих вопросов.

Определившись со своими целями — продажа, покупка, обмен или аренда, нужно сопоставить их с возможностями — как с финансовыми (первичный рынок жилья или вторичный), так и располагаемым временем. Например, агентство недвижимости Astor работает на вторичном рынке жилья и ведет своих клиентов со стадии анализа недвижимости до переоформления документов.

Как правило, средняя комиссия за оказание услуг по продаже жилья по Ташкенту составляет от 2 до 4% от стоимости. А при завершении сделки клиент получает счет-фактуру с актом выполненных работ.

Важно узнать, в каких районах города работает агентство. Очевидно, чем больше агентство, тем шире зона охвата. Однако он может оказаться поверхностным. Агентство недвижимости Astor специализируется на Чиланзарском, Учтепинском, Яккасарайском, Мирабадском и Мирзо-Улугбекском районах, а также на расширенном Центре.

Руководитель Astor, Владимир Бузмаков, о преимуществах своего агентства недвижимости:

«Наше агентство на рынке Узбекистана с 2014 года, при этом опыт работы сотрудников исчисляется десятком лет. Благодаря нашему опыту, мы оказываем клиентам внимание и поддержку, защищаем его интересы, работая максимально быстро.

Мы работаем прозрачно: честно рассказываем обо всех характеристиках предлагаемой недвижимости, разъясняем каждый этап процесса, объясняем суть каждой сделки. Наши юристы сопровождают сделки клиентов с момента подачи заявки и оказывают бесплатную консультацию даже после покупки недвижимости."

Телефоны: (+99871) 200−20−30, (+99890) 174−54−55.

Сайт: 2002030.uz

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