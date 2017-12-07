«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные 8−10 декабря.
Кинопремьеры
В Ташкенте стартовали две премьеры: драма «Жги!» и комедия «Очень плохие мамочки 2».
Продолжаются показы фильмов: «Легенда о Коловрате», «Иностранец», «Колобанга. Привет, Интернет!»,«Здравствуй, папа, Новый год 2», «Тайна Коко», «Лига справедливости».
Театры
Театр Марка Вайля «Ильхом» покажет спектакль «Квартал Тортилья-флэт» и сказку «Удивительное путешествие Кролика Эдварда».
В Русском драматическом театре проведут спектакли «Валентинов день», «Ретро» и «Бешеные деньги».
В Молодежном театре — комедия «Лекарь поневоле» и сказка «Три поросенка».
Большой театр имени Алишера Навои представит спектакли «Спящая красавица», «Флория Тоска», «Садокат» и«Чиполлино».
На сцене Театра оперетты — постановки «Аршин Мал Алан», «Василиса Супер Стар» и «The Musical».
В Национальном академическом драматическом театре покажут представления «Кунгил», «Тартюф» и «Ужарлар».
В Театре марионеток Silk Route Marionettes — спектакли «Как Колобок ума-разума набирался», «Аладдин и его волшебная лампа» и «Колыбельная для Белоснежки».
Концерты
Праздничный театрализованный концерт пройдет в Театре оперетты.
В малом зале Консерватории состоится концерт камерного оркестра «Туркистон».
На сцене театра «Ильхом» — концерт ташкентской поп-рок группы Silence.
Юбилейные концерты Stand Up show пройдут в концертном зале «Зарафшан».
Выставки
В Центральном выставочном зале Академии [удожеств открылась персональная выставка «Самаркандия Григория Улько».
Персональная выставка Екуба Бекназарова проходит в галерее Art and Fact.
В галерее Zero Line проходит выставка «Стекло/Вата».
Новогодние ярмарки ручных изделий откроются в ТРК Next и в зале гостиницы International.
Дети
«Московская Пицца» проведет детские мастер-классы с аниматорами.
Арт-студия «Миг творчества» приглашает детей в кружок по шахматам.
В Театре марионеток Silk Route Marionettes пройдет мастер-класс для детей по созданию марионетки.
Предновогодние детские мастер-классы устроит ресторан «Путешественник».
Мастер-класс для детей по основам программирования «Час Кода» состоится в Университете Инха.
Город
В галерее Zero Line пройдет встреча на тему творчества российской арт-группы «Синие носы».
На выходных в спортивно-танцевальном комплексе Unity Base состоится день открытых дверей.
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