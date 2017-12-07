«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные 8−10 декабря.

Кинопремьеры

В Ташкенте стартовали две премьеры: драма «Жги!» и комедия «Очень плохие мамочки 2».

Продолжаются показы фильмов: «Легенда о Коловрате», «Иностранец», «Колобанга. Привет, Интернет!»,«Здравствуй, папа, Новый год 2», «Тайна Коко», «Лига справедливости».

Театры

Театр Марка Вайля «Ильхом» покажет спектакль «Квартал Тортилья-флэт» и сказку «Удивительное путешествие Кролика Эдварда».

В Русском драматическом театре проведут спектакли «Валентинов день», «Ретро» и «Бешеные деньги».

В Молодежном театре — комедия «Лекарь поневоле» и сказка «Три поросенка».

Большой театр имени Алишера Навои представит спектакли «Спящая красавица», «Флория Тоска», «Садокат» и«Чиполлино».

На сцене Театра оперетты — постановки «Аршин Мал Алан», «Василиса Супер Стар» и «The Musical».

В Национальном академическом драматическом театре покажут представления «Кунгил», «Тартюф» и «Ужарлар».

В Театре марионеток Silk Route Marionettes — спектакли «Как Колобок ума-разума набирался», «Аладдин и его волшебная лампа» и «Колыбельная для Белоснежки».

Концерты

Праздничный театрализованный концерт пройдет в Театре оперетты.

В малом зале Консерватории состоится концерт камерного оркестра «Туркистон».

На сцене театра «Ильхом» — концерт ташкентской поп-рок группы Silence.

Юбилейные концерты Stand Up show пройдут в концертном зале «Зарафшан».

Выставки

В Центральном выставочном зале Академии [удожеств открылась персональная выставка «Самаркандия Григория Улько».

Персональная выставка Екуба Бекназарова проходит в галерее Art and Fact.

В галерее Zero Line проходит выставка «Стекло/Вата».

Новогодние ярмарки ручных изделий откроются в ТРК Next и в зале гостиницы International.

Дети

«Московская Пицца» проведет детские мастер-классы с аниматорами.

Арт-студия «Миг творчества» приглашает детей в кружок по шахматам.

В Театре марионеток Silk Route Marionettes пройдет мастер-класс для детей по созданию марионетки.

Предновогодние детские мастер-классы устроит ресторан «Путешественник».

Мастер-класс для детей по основам программирования «Час Кода» состоится в Университете Инха.

Город

В галерее Zero Line пройдет встреча на тему творчества российской арт-группы «Синие носы».

На выходных в спортивно-танцевальном комплексе Unity Base состоится день открытых дверей.