Болельщики выбежали на поле после финального матча Кубка Узбекистана «Бунёдкор» — «Локомотив» (0:1), чтобы отпраздновать победу «железнодорожников», сообщила пресс-служба Федерации футбола.

Впервые перед финалом Кубка Узбекистана ФФУ организовала своего рода шоу для болельщиков. В рамках концертной программы выступили представители эстрады — Шахзода, Райхон, «Уммон», «Беном», Шахриёр, Рухшона и другие. Федерация футбола поблагодарила Министерство культуры за содействие в организации шоу-программы.

Генеральный директор Профессиональной футбольной лиги Узбекистана Омон Гафуров 25 ноября посетил финал Лиги чемпионов Азии в Сайтаме (Япония). Глава ПФЛ изучил опыт организации таких масштабных мероприятий, как ЛЧА и принял решение внедрить этот опыт в Узбекистане, организовав такое шоу, говорится в сообщении ФФУ.

«Чтобы обрадовать болельщиков на стадионе, в качестве подарков ФФУ раздала мячи и шарфы. Фанаты, переполненные эмоциями, в конце игры выбежали на поле, чтобы поздравить футболистов „Локомотива“. Такие случаи встречаются и в других развитых „футбольных“ странах», — отмечает ФФУ.

Председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту Рустам Курбанов, глава АФК шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа и президент ФФУ Умид Ахмаджонов вместе с судьями ФИФА. Фото: ФФУ.

Президент Азиатской конфедерации футбола шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа непосредственно наблюдал за матчем с трибун. Руководитель АФК был впечатлен конкурентной игрой команд, а также отметил высокий уровень популярности футбола в Узбекистане.

Как говорится в сообщении, Федерация футбола в следующем сезоне продолжит радовать фанатов и проводить матчи в праздничном настроении.