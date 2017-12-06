В столице во вторник прошло мероприятие, посвященное 10-летию со дня учреждения Ташкентского филиала Российского государственного университета нефти и газа имени И. Губкина, сообщило УзА.

Вуз был учрежден в 2007 году по инициативе Первого Президента Узбекистана Ислама Каримова. В настоящее время здесь обучаются более 730 студентов.

Указом Президента Шавката Мирзиёева за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли страны РГУ нефти и газа награжден орденом «Дустлик». На состоявшемся мероприятии награда была прикреплена к знамени российского вуза.

На днях открылось Кашкадарьинское региональное отделение университета. Оно было организовано в соответствии с постановлением Президента о мерах по расширению двустороннего стратегического партнерства и союзнических отношений между Республики Узбекистан и Российской Федерацией от 12 апреля и Меморандумом о взаимопонимании между АО «Узбекнефтегаз» и РГУ нефти и газ.