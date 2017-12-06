Министр по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Рустам Джураев 5 декабря в ходе рабочей поездки на перевал Камчик в Ферганской долине проверил и оценил готовность органов управления, сил и средств служб государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Ташкентской и Наманганской областей к реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера в зимнее время. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Министр проинспектировал техническую оснащенность всех подразделений перевала Камчик, предназначенных для обеспечения бесперебойного и устойчивого функционирования движения на горном участке автодороги А-373 «Ташкент-Ош», а также организацию жизнеобеспечения (горячего питания, пункта обогрева) для населения, водителей и пассажиров на отдельных сложных участках автодороги.

Мероприятия по обеспечению бесперебойного и устойчивого движения на участке автодороги А-373 взяты на постоянный контроль МЧС, говорится в сообщении.