Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о возбуждении уголовного дела по факту использования ослиного мяса в колбасном цеху в Ташкенте, подтвердив появившиеся ранее сообщения об этом.

В ходе совместного оперативного мероприятия, проведенного управлениями города Ташкента и Хорезмской области Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре, установлено, что из Хорезмской области в столицу было доставлено 69,6 кг ослиного мяса в целях реализации цеху по производству мясной продукции «Шаршара», принадлежащего ООО Gold Premium Product, в Алмазарском районе столицы.

Указанное мясо было смешано работниками цеха с другими мясными продуктами, в результате было изъято 275 кг мяса, находившегося в цехе. Согласно заключению специалистов, изъятое мясо не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на привлечение к ответственности виновных лиц.