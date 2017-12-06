РИА Новости — Международный олимпийский комитет (МОК) постановил отстранить российскую сборную от участия в Играх в Южной Корее в 2018 году. Решение принято на основе выводов специальных комиссий, которые подтвердили «системные манипуляции с допингом во время Олимпиады в Сочи».
Кроме того, МОК дисквалифицировал российский Олимпийский комитет, а также пожизненно отстранил вице-премьера РФ Виталия Мутко и бывшего замминистра спорта Юрия Нагорных.
Российские спортсмены, которых не обвинили в использовании допинга, смогут выступить на Играх под олимпийским флагом. Решение об их допуске примет специальная комиссия.
Комментарии
Если честно- ЭТО решение ПОЛНЫЙ БРЕД. И я лично считаю что нужно ОТСТРАНИТЬ сам МОК. И вообще всю систему переформировать. Кругом одни деньги!!! Куда же катится мир.. кругом ОДНИ деньги.. крах.. полный крах!!!
Следующий правильный шаг России был бы — выти из МОК.