Государственный комитет по статистике опубликовал информацию об инфляции в потребительском секторе Узбекистана. Месячные показатели инфляции публикуются в стране впервые.

В ноябре потребительские цены на товары и услуги повысились в среднем на 2% (сводный индекс потребительских цен), в том числе продовольственные — на 1,5%, непродовольственные — на 3,4% и услуги — на 0,5%. Для сравнения: в ноябре 2016 года продовольственные товары подорожали на 0,8%.

Уровень цен на плодоовощную продукцию в ноябре сложился под влиянием сезонного фактора. Значительнее всего выросли цены на свежие помидоры и огурцы — на 60,6% и 54% соответственно, виноград — на 19,8%, яблоки — на 14,1%. Наряду с этим снизились цены на морковь — на 17,2%, лук репчатый — на 13,9%, капусту — на 12,9% и картофель — на 1,1%.

Рост цен наблюдался на яйца — 7,9%, чай и кофе — 2,4%, сливочное масло — 2,3%, пшеничную муку — 2,2%, молочные продукты — 2,1%, кондитерские изделия — 1,9%, говядину — 1,6%, баранину и рис — 1,2%, растительное масло — 0,8%. Снижение цен отмечено на маш — 5,7%, фасоль — 5,1%, мясо птицы — 4,4%, рыбу — 3,7%, гречку, пшен и другие крупы — 1,4% и сахар — 0,4%.

Непродовольственные товары за месяц стали дороже на 3,4%. Рост был выше, чем в ноябре прошлого года (1,8%). Основной рост был связан с введением в действие новых цен на бензин (повышение в среднем на 39,7%).

Повышения цен на другие виды непродовольственных товаров было таким: медикаменты — 4,8%, одежда — 2,9%, стройматериалы — 2,6%, ювелирные изделия — 2,4%, обувь — 2,2%, товары личной гигиены — 2,1%, моющие и чистящие средства — 1,8%.

В сфере платных услуг тарифы для населения повысились в ноябре на 0,5%. В ноябре 2016 года тарифы выросли на 0,4%.

Основными инфляционными факторами в этой сфере стало повышение тарифов на бытовые услуги — на 2% и стоимости обучения на курсах иностранных языков — на 2,2%.