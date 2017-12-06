Только один день — 8 декабря 2017 года — в Samarqand Darvoza будут фантастические скидки.
Теперь у всех покупателей появится возможность приобрести одежду, обувь, аксессуары, украшения, косметику от любимых брендов по суперскидкам.
8 декабря ТРЦ Samarqand Darvoza работает с 8:00 утра.
На втором этаже представлены магазины:
- Colin’s, Etam, I am, Bata, Celio*, Cacharel;
- Flormar, Pimkie, Jennyfer, Guess, Koton, Morgan;
- Okaidi, Pablosky, Koton Kids, BHS, U.S. Polo Assn.
В данных магазинах гарантирована скидка на весь товар. Если в магазинах пробьют товар без скидки или со скидкой менее 30%, можно предъявить чек и забрать его бесплатно.
На третьем этаже представлены магазины:
- Red Tag, Vicco, Lufian, Avva, Puledro, Li-Ning, Just;
- Bebetto, Sasha Fabiani, Cabani, Ricco Cizzano, Terra Pro, Selfie;
- Lelas, Still Young, Louvre, Erke, Basconi, NCS, Climber, Etor, KIP;
- Cool 7 cases, Core, Crystal, Snow image, Ramsey, Black star.
Кроме этого в акции участвуют: супермаркет Makro и магазин Respect на первом этаже, магазин Yves Rocher на втором этаже, а также магазин Erkatoy на четвертом этаже.
Адрес: ул. Караташ, 5А.
Телефон: 205−00−55
О всех акциях и скидках можно узнать в социальных сетях:
Facebook: fb.com/Samarqand.darvoza
Instagram: @samdarvoza
Telegram: t.me/samarqanddarvoza
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