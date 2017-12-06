Только один день — 8 декабря 2017 года — в Samarqand Darvoza будут фантастические скидки.

Теперь у всех покупателей появится возможность приобрести одежду, обувь, аксессуары, украшения, косметику от любимых брендов по суперскидкам.

8 декабря ТРЦ Samarqand Darvoza работает с 8:00 утра.

На втором этаже представлены магазины:

Colin’s, Etam, I am, Bata, Celio*, Cacharel;

Flormar, Pimkie, Jennyfer, Guess, Koton, Morgan;

Okaidi, Pablosky, Koton Kids, BHS, U.S. Polo Assn.

В данных магазинах гарантирована скидка на весь товар. Если в магазинах пробьют товар без скидки или со скидкой менее 30%, можно предъявить чек и забрать его бесплатно.

На третьем этаже представлены магазины:

Red Tag, Vicco, Lufian, Avva, Puledro, Li-Ning, Just;

Bebetto, Sasha Fabiani, Cabani, Ricco Cizzano, Terra Pro, Selfie;

Lelas, Still Young, Louvre, Erke, Basconi, NCS, Climber, Etor, KIP;

Cool 7 cases, Core, Crystal, Snow image, Ramsey, Black star.

Кроме этого в акции участвуют: супермаркет Makro и магазин Respect на первом этаже, магазин Yves Rocher на втором этаже, а также магазин Erkatoy на четвертом этаже.

Адрес: ул. Караташ, 5А.

Телефон: 205−00−55

О всех акциях и скидках можно узнать в социальных сетях:

Facebook: fb.com/Samarqand.darvoza

Instagram: @samdarvoza

Telegram: t.me/samarqanddarvoza

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