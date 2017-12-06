Еще немного и в воздухе столицы закружит предновогодняя суета: настанет пора снимать елки и игрушки с антресолей, продумывать праздничный ужин и свой новогодний лук, а главное — надо успеть приготовить подарки. Всем. Да еще такие, чтоб удивить могли, а по карману били с нежностью… Нет на это времени? Или фантазии? Не проблема.

На страницах онлайн-магазина Days собраны одни из лучших решений для подарков от ведущих мировых и местных брендов.

Стиль, сопряженный с качеством, и лояльные цены делают из Days настоящую находку для людей, привыкших жить вне серой массы, окружая себя и своих близких необычными предметами интерьера и обихода.

У проекта Days удобный сайт-витрина, эргономичный, лаконичный и «все для людей». Имеются фильтры для быстрого поиска, выбор вариантов доставки и активная служба поддержки. Исключительным людям — исключительный сервис.

Менеджеры магазина Days с большим трепетом и заботой подбирают каждый из представленных товаров, создавая целостную матрицу из лучших предложений коллекций дизайнеров Узбекистана и крупных столичных магазинов.

Стильных и красивых вещей в Days очень много — от детских игрушек и электроники до авторских светильников и картин. Days станет отличным решением вопроса «что подарить?» — короткая регистрация на сайте магазина, пара кликов и выбор способа доставки. И стильный и запоминающийся подарок на свадьбу, день рождения или любое другое торжество готов.

«Мне захотелось всего этого, да и теперь хочется. Я хотел бы дышать таким воздухом, как у вас в доме, чтобы кругом были книги, картины и всякие красивые вещи, и чтобы люди говорили спокойно и тихо и были чисто одеты, и мысли чтоб у них были чистые.» — писал Джек Лондон …о Days. Красивые вещи — красивые мысли. Красивая жизнь.

Сайт: days.uz

Телефон: (+99871) 200−21−31

Facebook-страничка: fb.com/days.uz

На правах рекламы. Товары сертифицированы.