Центральный банк Узбекистана сообщил о снятии ограничений на использование конверсионных карт (оплачивать товары и услуги которыми можно только за рубежом), сообщила пресс-служба регулятора.

В частности, отменены суточные и месячные лимиты на снятие наличных денег в банкоматах. Владельцы карт теперь могут снимать средства в неограниченном объеме.

Кроме того, отменены страновые и целевые ограничения на использование конверсионных карт — теперь расплачиваться картой можно в любых магазинах, гостиницах, а также везде, где принимаются к оплате карты во всех странах, отмечают в ЦБ.

Конверсионные карты могут быть использованы для оплаты лечения, обучения и других операций напрямую из банка в Узбекистане на основании подтверждающих документов (инвойсов).

С декабря конверсионными картами можно осуществлять интернет-платежи для оплаты гостиниц, авиабилетов и покупок в онлайн-магазинах.

Внедрена автоматическая конвертация сумовых средств физических лиц, в том числе на пластиковых картах, в иностранную валюту при осуществлении денежных переводов за рубеж.

Комиссии банков за услуги снижены и составляют на сегодня за платеж конверсионной картой — от 0,5 до 1%, за конвертацию средств юридических лиц — в основном, от 0,2 до 0,5%. За покупку банками иностранной валюты у физических лиц комиссия не взимается.