Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани в среду встретился с профессорско-преподавательским составом и студентами Бухарского государственного университета, сообщило УзА.

Университет является одним из крупных высших учебных заведений страны. На 8 факультетах университета обучаются 7000 студентов и магистрантов.

Президент Афганистана выступил перед преподавателями и студентами университета.

Мохаммаду Ашрафу Гани был вручен диплом о присвоении ему звания почетного доктора Бухарского государственного университета.

«Я мечтал посетить Бухару, сыгравшую важную роль в развитии мировой науки и исламской цивилизации. Хочу искренне поблагодарить уважаемого Президента Шавката Мирзиёева за такую возможность. Земля Узбекистана взрастила многих великих мыслителей, в числе которых Имам Бухари и Имам Термизи. Обучающаяся здесь молодежь воспитывается достойными предков личностями», — сказал Мохаммад Ашраф Гани.