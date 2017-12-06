Хоким Андижана Дилмурод Рахматуллаев может быть привлечен к ответственности за оскорбление руководителей образовательных учреждений города нецензурными словами 16 октября. Об этом в среду сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Как отмечается в сообщении, в отношении хокима, являющегося также председателем Андижанского городского Кенгаша (совета) народных депутатов, прокуратурой Андижанской области была проведена проверка.

«Учитывая, что в действиях Д. Рахматуллаева имеются признаки административного правонарушения, которое должно быть рассмотрено в судебном порядке, прокуратурой области в Кенгаш народных депутатов внесено представление о получении согласия на привлечение Д. Рахматуллаева к ответственности», — говорится в сообщении.

В настоящее время Кенгаш рассматривает данное представление.