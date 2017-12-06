Узбекистан видит в Афганистане близкого соседа, дружественную страну, прилагает все усилия к установлению мира и спокойствия в Афганистане, развитию сотрудничества в торговле, экономике, транспорте, культуре и других сферах. Об этом на переговорах с Президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани во вторник заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Президент Афганистана, находящийся в стране с официальным визитом, отметил: «Мы рады началу нового этапа сотрудничества с Узбекистаном. Надеемся, что эти отношения будут крепнуть с каждым днем». За последний год между главами двух государств состоялось пять встреч.

Сотрудничество между двумя странами активизировалось с осени 2016 года. В январе текущего года в Ташкенте состоялся первый раунд политических консультаций министерств иностранных дел двух стран. Назначение специального представителя Президента Узбекистана по Афганистану подчеркивает важность, придаваемое официальным Ташкентом отношениям с южным соседом.

Как сообщает УзА, на переговорах в резиденции Куксарой, помимо аспектов двустороннего сотрудничества, рассматривались вопросы регионального и международного значения, в частности, противодействия терроризму, экстремизму и наркотрафику, а также укрепления безопасности в Центральной Азии.

Узбекистан решительно придерживается позиции, что самый верный путь к обеспечению мира и стабильности в Афганистане — политические переговоры, подчеркнул на пресс-конференции по итогам переговоров Шавкат Мирзиёев.

Он отметил важность достижения общенационального примирения, опираясь на финансовую, экономическую и гуманитарную помощь государств и организаций-партнеров, при активном участии Организации Объединенных Наций.

«Мы всецело поддерживаем усилия правительства Афганистана по установлению мира и стабильности в стране, достижению общенационального примирения путем политических переговоров, улучшению социально-экономической обстановки, — сказал Президент Узбекистана. — Мир в соседнем Афганистане позволит полностью реализовать нацеленность Центральной Азии на устойчивое и поступательное развитие».

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан окажет всестороннее содействие в интеграции Афганистана в региональные социально-экономические процессы, будет активно участвовать в восстановлении экономики, развитии транспортной и энергетической инфраструктуры, подготовке национальных кадров в этой стране.

В 2016 году объем взаимной торговли Узбекистана и Афганистана достиг почти 520 млн долларов. Стороны предпринимают усилия по расширению торгово-экономических связей. Узбекистан готов поставлять на рынок Афганистана продукцию машиностроения, электротехники, химической и текстильной промышленности, современные легковые и грузовые автомобили, автобусы, сельхозтехнику, минеральные удобрения, стройматериалы, продукты питания и плодоовощную продукцию.

На переговорах были затронуты вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества. Достигнута договоренность о совместной реставрации, ремонте и благоустройстве являющихся символом общего культурно-духовного наследия мест упокоения Абу Райхана Беруни, Алишера Навои, Захириддина Мухаммада Бабура и других великих ученых и мыслителей.

Анонсировано проведение в 2018 году международной конференции по изучению научного наследия Абу Райхана Беруни в Афганистане и международного симпозиума в Ташкенте, посвященного женщинам-ученым.

Узбекистан подтвердил готовность обучать в своих высших учебных заведениях специалистов для Афганистана.

По завершении переговоров было подписано Совместное заявление президентов Узбекистана и Афганистана. Кроме того, подписаны соглашения и договоры о торгово-экономическом сотрудничестве, пунктах пропуска через государственную границу, правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, сотрудничестве в области транзита грузов, взаимном содействии в таможенных делах, сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, энергетики, здравоохранения, высшего образования.

Среди ключевых договоренностей — создание совместной комиссии по вопросам безопасности и открытие консульства Афганистана в Термезе, а также участие специалистов Узбекистана в реализации проектов строительства линии электропередач Сурхан — Пули Хумри и железной дороги Мазари-Шариф — Шибирган — Маймана — Герат.

В рамках визита заключены коммерческие договоры на поставку из Узбекистана пшеницы, черных металлов, минеральных удобрений, строительных товаров, зернобобовой и другой продукции на общую сумму свыше 500 млн долларов.

Президент Афганистана посетил Ташкентский завод сельскохозяйственной техники. В знак дружбы между странами от имени Президента Узбекистана Афганистану переданы в дар 25 автобусов марки Isuzu и 3 современных трактора New Holland, произведенных в Узбекистане.

В среду Мохаммад Ашраф Гани посетит Бухару, где выступит в Бухарском государственном университете.