Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию бывшего узбекистанского борца вольного стиля Артура Таймазова на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении его золотой медали Олимпийских игр 2008 года.

Как сообщила пресс-служба суда, решением дисциплинарной комиссии МОК был аннулирован результат Артура Таймазова в весовой категории 120 кг за нарушение антидопинговых правил на играх в Пекине. Позднее Объединенный мир борьбы объявил чемпионом Олимпиады-2008 россиянина Бахтияра Ахмедова.

«Конечно, я надеялся на торжество справедливости, но этого не случилось. Моя победа была чистой, для своих болельщиков я навсегда останусь трехкратным олимпийским чемпионом, какие бы решения в отношении меня ни принимались, что бы обо мне ни говорили. Обидно, что все это решают люди, которые ни одной зарядки в жизни не сделали, которые даже представить не могут, через что проходит спортсмен, идущий к вершине Олимпа. То, что они делают со спортом, просто бесчеловечно», — приводит слова Таймазова ТАСС.

Артур Таймазов является победителем Олимпийских игр 2004 и 2012 годов и двукратным чемпионом мира.