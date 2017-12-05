Постановлением Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 4 декабря внесены изменения в порядок выдачи туристских виз. Как сообщила пресс-служба Государственного комитета по развитию туризма, решение принято в рамках Программы первоочередных мер по развитию туризма на 2018−2019 годы.

Для индивидуальных иностранных граждан теперь действует единая туристская виза, выдаваемая сроком на 30 дней. Ранее иностранные граждане, получая туристскую визу на короткий срок (7 или 15 дней), могли столкнуться с проблемой продления срока действия виз при задержке рейсов или по другим причинам.

Стоимость оформления въездных туристских виз для индивидуальных иностранных туристов снижена на треть — с 60 до 40 долларов США. Госкомтуризма отмечает, что высокая стоимость туристской визы служила определенным сдерживающим фактором для принятия решения путешествовать в Узбекистан.

Кроме того, в два раза — с 10 до 5 человек — снижен нижний порог для оформления групповой туристской визы. Прежнее требование вызывало затруднение, поскольку в большинстве случаев группы формируются из числа близких знакомых или родственников, как правило, в составе от 5 человек. Стоимость групповых виз на 15 дней составляет 15 долларов, на 30 дней — 25 долларов на одного туриста.