Саидамирхон Тургунбаев из Узбекистана стал серебряным призером чемпионата Азии по конкуру среди юношей, прошедшего 1−3 декабря в Гонконге.



Как сообщили «Газете.uz» в Федерации конного спорта, представитель Узбекистана участвовал в этом континентальном турнире впервые за последние 20 лет.

На жеребьевке юноше выпала лошадь по кличке QuickMoney. Саидамирхон Тургунбаев преодолел все препятствия на отборочном турнире и присоединился к остальным семи финалистам.

После очередной жеребьевки Саидамирхон Тургунбаев выступил на лошади по кличке XXL. 11 препятствий из 12 в маршруте чемпионата Азии спортсмен преодолел на «отлично» и стал вице-чемпионом турнира.

«Но это только начало пути. Впереди еще много соревнований. С опытом участия в подобных авторитетных международных состязаниях будет расти и профессионализм ребят», — отметили в Федерации конного спорта.