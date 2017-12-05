Пылесос с системой компрессии пыли VK89304HUM от LG оснащен экстремальной силой. Все дело в тройном прессовании пыли. Система «Компрессор» использует уникальную компрессионную лопасть, которая спрессовывает попадающую в контейнер пыль, что позволяет вместить до 3 раз больше пыли по сравнению с моделями без этой технологии.

Вместо устаревших мешков для сбора пыли, пылесос VK89304HUM оснащен специальным контейнером с системой «Компрессор», превращая уборку в простой и приятный процесс, экономя значительную часть времени.

В чем преимущества первой в мире технологии механизированного прессования пыли? Вращающаяся лопасть автоматически прессует пыль сразу при включении пылесоса и начале уборки. Благодаря тому, что пыль и грязь отделяются от воздуха и собираются в контейнере для прессования, воздушный поток свободно проходит через циклоническую систему, не засоряя ее и не снижая мощность всасывания пылесоса. Опустошать контейнер приходится намного реже. Уникальная вращающаяся лопасть внутри контейнера прессует пыль и обеспечивает дополнительное место. Кстати, не нужно беспокоиться о том, что двигатель компрессора вскоре сломается, на него предоставлена 10-летняя гарантия.

Пылесос VK89304HUM впечатляет еще и тем, что отлично подходит людям, склонным к аллергии. Легкая и гигиеничная очистка контейнера с технологией тройной компрессии превращает пыль в плотные и компактные брикеты, поэтому, очищая контейнер, можно избежать загрязнения воздуха в помещении. В данной модели также присутствует фильтр HEPA 13. Это четырехслойный угольный фильтр, который задерживает вредные частицы пыли и обеспечивает чистый воздух на выходе, обеспечивая здоровую атмосферу в доме.

Пылесос VK89304HUM создан для того, чтобы сделать процесс уборки быстрым и легким. Благодаря своей мобильности, набору насадок разных размеров и телескопической алюминиевой трубке, с новым пылесосом LG можно легко убраться во всех труднодоступных местах, включая узкие пространства под кроватями и шкафами.

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