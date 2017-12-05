После матча Кубка Узбекистана по футболу между клубами «Локомотив» и «Бунёдкор» в понедельник на поле выбежали болельщики. Сотрудники органов внутренних дел разогнали фанатов с применением дубинок. Инцидент произошел перед вручением кубка «Локомотиву», одержавшему победу над «Бунёдкором» (0:1).

«Не знаю, когда по программе должна была быть раздача мячей. Вышло так, что люди начали выбегать, и случился пятиминутный казус. Когда начали раздавать мячи, несколько человек спустились с трибун, а дальше произошла неконтролируемая ситуация. На поле было примерно 150 человек. Хорошо, что вмешалась милиция и быстро отрегулировала ситуацию», — сообщил «Газете.uz» представитель «Локомотива».

Мячи были расположены возле подтрибунного помещения, откуда на поле выходят футболисты. «Был перерыв после концертной программы. Представители Федерации футбола готовились вручить кубок „Локомотиву“. После кто-то начал раздавать мячи, и все побежали к этой трибуне. С противоположной стороны болельщики, видимо, тоже заинтересовались тем, что происходит, и пошла цепная волна», — отметил собеседник.

По его словам, всего было около 200−300 мячей, а на матч пришли порядка 20 тысяч болельщиков. «Вход был бесплатный, но по билетам. Никогда такого не было, чтобы кто-то прыгал с трибун. Хорошо, что никто не пострадал», — добавил собеседник.

В Федерации футбола Узбекистана и стадионе «Бунёдкор» обещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.