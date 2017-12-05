Под Новый год очень кстати приходятся предпраздничные распродажи, которые не только обволакивают волшебной атмосферой, но и выручают семейный бюджет. Длятся они, как правило, один день и выглядят как сьемки супергеройских баталий, в которых участники сражаются не за мир, а за кардиган.
Семейный торгово-развлекательный комплекс Next — за шопинг в комфортных условиях. Поэтому акция #chegirma_sale здесь будет идти 3 дня — с 6 по 8 декабря (включительно). В ней участвуют около 40 магазинов, готовых предоставить скидки до 50%, а некоторые и до 80% на имеющийся ассортимент.
В акции #chegirma_sale участвуют:
- Open — до 30%;
- Respect — от 20 до 50%;
- Terra Pro — от 20 до 40%;
- Just — до 30%;
- Renzo Rinaldi — до 40%;
- Li Ning — от 20 до 80%;
- Fashion Look — до 20%;
- Salon Care at Home — до 50%;
- RED TAG — до 35%;
- Parfume Gallery — от 10 до 60%;
- Fratelli Casa — до 50%;
- BAGOZZA — от 20 до 50%;
- Man World — от 10 до 50%;
- MINI ME — от 20 до 50%;
- Lady Art — от 20 до 50%;
- Persey — до 20%;
- Anaki — до 20%;
- Phardi — до 30%;
- LOSSCIDI — от 20 до 30%;
- Luxury silver — до 50%;
- JOY — от 20 до 30%;
- Аты-Баты — до 50%;
- RIO — от 20 до 30%;
- Hello Кitty Lego — от 20 до 50%;
- Erkatoy — от 10 до 50%;
- S M L — от 10 до 50%;
- D&P Perfumum — до 20%;
- Diva — от 20 до 30%;
- Avva — от 30 до 70%;
- For Man — от 10 до 50%;
- G-case — от 30 до 50%;
- MILAVITSA — от 5 до 15%;
- Climber — от 15 до 70%;
- Love Pink — от 20 до 50%;
- STEP — от 10 до 50%;
- Selfie — до 50%;
- Ricco Cizzano — до 40%;
- Four seasons — от 10 до 50%;
- Уйгурская кухня — 15%.
В эти же дни, с 6 по 8 декабря, в Next пройдет еще одна акция «Happy Fridays», приняв участие в которой, можно стать обладателем бытовой техники. Условия акции можно узнать здесь.
Адрес: ул. Бабура, 6
Телефон: (+99871) 231−20−10
Facebook: https://fb.com/nextmall
Instagram: @next_mall
Telegram: https://telegram.me/nextmall
На правах рекламы. Товары сертифицированы.