Под Новый год очень кстати приходятся предпраздничные распродажи, которые не только обволакивают волшебной атмосферой, но и выручают семейный бюджет. Длятся они, как правило, один день и выглядят как сьемки супергеройских баталий, в которых участники сражаются не за мир, а за кардиган.

Семейный торгово-развлекательный комплекс Next — за шопинг в комфортных условиях. Поэтому акция #chegirma_sale здесь будет идти 3 дня — с 6 по 8 декабря (включительно). В ней участвуют около 40 магазинов, готовых предоставить скидки до 50%, а некоторые и до 80% на имеющийся ассортимент.

В акции #chegirma_sale участвуют:

Open — до 30%;

Respect — от 20 до 50%;

Terra Pro — от 20 до 40%;

Just — до 30%;

Renzo Rinaldi — до 40%;

Li Ning — от 20 до 80%;

Fashion Look — до 20%;

Salon Care at Home — до 50%;

RED TAG — до 35%;

Parfume Gallery — от 10 до 60%;

Fratelli Casa — до 50%;

BAGOZZA — от 20 до 50%;

Man World — от 10 до 50%;

MINI ME — от 20 до 50%;

Lady Art — от 20 до 50%;

Persey — до 20%;

Anaki — до 20%;

Phardi — до 30%;

LOSSCIDI — от 20 до 30%;

Luxury silver — до 50%;

JOY — от 20 до 30%;

Аты-Баты — до 50%;

RIO — от 20 до 30%;

Hello Кitty Lego — от 20 до 50%;

Erkatoy — от 10 до 50%;

S M L — от 10 до 50%;

D&P Perfumum — до 20%;

Diva — от 20 до 30%;

Avva — от 30 до 70%;

For Man — от 10 до 50%;

G-case — от 30 до 50%;

MILAVITSA — от 5 до 15%;

Climber — от 15 до 70%;

Love Pink — от 20 до 50%;

STEP — от 10 до 50%;

Selfie — до 50%;

Ricco Cizzano — до 40%;

Four seasons — от 10 до 50%;

Уйгурская кухня — 15%.

В эти же дни, с 6 по 8 декабря, в Next пройдет еще одна акция «Happy Fridays», приняв участие в которой, можно стать обладателем бытовой техники. Условия акции можно узнать здесь.

Адрес: ул. Бабура, 6

Телефон: (+99871) 231−20−10

Facebook: https://fb.com/nextmall

Instagram: @next_mall

Telegram: https://telegram.me/nextmall

На правах рекламы. Товары сертифицированы.