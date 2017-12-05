Под Новый год очень кстати приходятся предпраздничные распродажи, которые не только обволакивают волшебной атмосферой, но и выручают семейный бюджет. Длятся они, как правило, один день и выглядят как сьемки супергеройских баталий, в которых участники сражаются не за мир, а за кардиган.

Семейный торгово-развлекательный комплекс Next — за шопинг в комфортных условиях. Поэтому акция #chegirma_sale здесь будет идти 3 дня — с 6 по 8 декабря (включительно). В ней участвуют около 40 магазинов, готовых предоставить скидки до 50%, а некоторые и до 80% на имеющийся ассортимент.

В акции #chegirma_sale участвуют:

  • Open — до 30%;
  • Respect — от 20 до 50%;
  • Terra Pro — от 20 до 40%;
  • Just — до 30%;
  • Renzo Rinaldi — до 40%;
  • Li Ning — от 20 до 80%;
  • Fashion Look — до 20%;
  • Salon Care at Home — до 50%;
  • RED TAG — до 35%;
  • Parfume Gallery — от 10 до 60%;
  • Fratelli Casa — до 50%;
  • BAGOZZA — от 20 до 50%;
  • Man World — от 10 до 50%;
  • MINI ME — от 20 до 50%;
  • Lady Art — от 20 до 50%;
  • Persey — до 20%;
  • Anaki — до 20%;
  • Phardi — до 30%;
  • LOSSCIDI — от 20 до 30%;
  • Luxury silver — до 50%;
  • JOY — от 20 до 30%;
  • Аты-Баты — до 50%;
  • RIO — от 20 до 30%;
  • Hello Кitty Lego — от 20 до 50%;
  • Erkatoy — от 10 до 50%;
  • S M L — от 10 до 50%;
  • D&P Perfumum — до 20%;
  • Diva — от 20 до 30%;
  • Avva — от 30 до 70%;
  • For Man — от 10 до 50%;
  • G-case — от 30 до 50%;
  • MILAVITSA — от 5 до 15%;
  • Climber — от 15 до 70%;
  • Love Pink — от 20 до 50%;
  • STEP — от 10 до 50%;
  • Selfie — до 50%;
  • Ricco Cizzano — до 40%;
  • Four seasons — от 10 до 50%;
  • Уйгурская кухня — 15%.

В эти же дни, с 6 по 8 декабря, в Next пройдет еще одна акция «Happy Fridays», приняв участие в которой, можно стать обладателем бытовой техники. Условия акции можно узнать здесь.

Адрес: ул. Бабура, 6
Телефон: (+99871) 231−20−10
Facebook: https://fb.com/nextmall
Instagram: @next_mall
Telegram: https://telegram.me/nextmall

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