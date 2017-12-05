В структуре холдинговой компании «Узбекозиковкатхолдинг» создана специализированная компания «Беспилотные технологии» по эксплуатации беспилотных систем, сообщила пресс-служба холдинга.

В декабре в Узбекистан ожидается поставка первой беспилотной авиасистемы «Птеро-G1» производства российской компании «Птеро». В ноябре специалисты «Беспилотных технологий» прошли курсы повышения квалификации в России.

БАС «Птеро-G1» будет эксплуатироваться для обмера посевов сельскохозяйственных культур и мониторинга за состоянием их развития, что позволит своевременно обновлять планово-картографические материалы и устранять недостатки в агротехнических мероприятиях.

Деятельность «Беспилотных технологий» будет включать топографические работы, мониторинг состояния инфраструктуры водного хозяйства, нефтегазовой отрасли, экологии и лесного хозяйства, строительства, промышленности и энергетики.

В июле в рамках визита в Ташкентскую область Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил освоить в стране производство беспилотных летательных аппаратов для использования в разных отраслях экономики.