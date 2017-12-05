Состоявшийся бизнесмен, чей стартап «выстрелил», digital-эксперт, бизнес-тренер и коуч Стартап Академии СКОЛКОВО Антон Козлов уже в эти выходные проведет мастер-класс и коучинг-сессию для предпринимателей Узбекистана.

Антон Козлов, совладелец крупнейшего онлайн-экомаркета в России 4fresh.ru и CEO digital-агентства Black Sun, находит для себя очень близкими строки из произведения Сунь Цзы «Искусство войны» (датируется приблизительно VI-V веками до н.э.) «Стратегия без тактики — это самый медленный путь к победе. Тактика без стратегии — это просто суета перед поражением», ибо для Антона основой всегда была и остается стратегия. Благодаря стремлению, своим собственным разумным амбициям, постоянному саморазвитию, лично разработанным методикам, усидчивости и искреннему желанию вывести онлайн-маркетинг России на новый этап Антону Козлову удалось успешно реализовать свой собственный стартап-проект 4fresh.ru, ставший крупнейшим онлайн-экомаркетом в России.

9 декабря в отеле Wyndham Tashkent пройдет эксклюзивный мастер-класс на тему «Digital-маркетинг: либо ты online, либо gameover», во время которого Антон начнет с теории об особенностях и тенденциях онлайн-маркетинга, расскажет о блоках и инструментах digital-маркетинга и продолжит практическими примерами: опишет в подробностях стратегию успеха онлайн-экомаркета 4fresh.ru, раскроет секреты, как вовлечь (зацепить) аудиторию, затронет тему email-маркетинга — «миллионы из электронной почты», а также поделится реальными кейсами из личного опыта.

Исследования 2015 года показывают, что доходность инвестиций от коучинг-сессии обычно колеблется от 500 до 700%. Некоторые исследования показывают результат значительно ниже — 100%, что само по себе является сказочной отдачей от инвестиции. К слову, третьи выявили доход в 1000%. Бизнес-коучинг — это не просто анализ бизнес-процессов, консультирование, курс мотивации персонала — это совместная работа коуча и руководителя над достижением конкретного результата (цели), это процесс расширения возможностей людей и партнерства с ними, чтобы достичь положительных изменений как в их жизни, так и в производительности работы.

10 декабря в Университете Инха в Ташкенте пройдет уникальная коучинг-сессия под названием «Бизнес в гараже» с Антоном Козловым. Коучинг от Антона будет построен только на реальных бизнес-кейсах, предложенных предпринимателями Узбекистана. Это исключительная возможность разобрать по полочкам стратегический план развития своего бизнеса, получить четкую инструкцию и рабочие инструменты от профессионала и владельца крупнейшего онлайн-экомаркета России.

Информацию о приобретении билетов можно получить по телефонам: (+99890) 994−12−11, (+99890) 994−19−11.

Be The Change Group — тренинги в Ташкенте и Узбекистане: change.uz.

«Газета.uz» — генеральный информационный спонсор мастер-класса Антона Козлова в Ташкенте.