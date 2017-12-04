В Студенческом городке Ташкента, где находятся Национальный университет Узбекистана и Ташкентский государственный технический университет, будет создан Научно-практический центр внедрения инноваций. Здесь же разместится вновь созданное Министерство инновационного развития. С проектом центра в субботу ознакомился Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщило УзА.

Объясняя выбор места для центра и министерства, глава государства подчеркнул: «Здесь есть огромный потенциал… Молодежь, которая здесь учится, — наше будущее» (цитата по телеканалу «Узбекистан 24»).

«Важнейшая задача — сформировать инновационное мышление у нашего народа. Где нет инноваций, там не будет развития и конкуренции, — цитирует Президента УзА. — Без широкой пропаганды новшеств в этой сфере, формирования у людей умения мыслить и работать по-новому мы не сможем идти в ногу с нынешним стремительно меняющимся временем, научным прогрессом».

Ожидается, что Научно-практический центр внедрения инноваций будет сдан в эксплуатацию весной 2019 года.

Президент подписал указ об образовании Министерства инновационного развития 29 ноября. Документом также определены основные направления инновационного развития Узбекистана. Министром инновационного развития назначен Иброхим Абдурахмонов, до этого работавший вице-президентом Академии наук.