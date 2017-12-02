1 декабря в торговом центре MEDIAPARK Bozori на Караташе состоялась презентация нового смартфона General Mobile 6D, где в праздничной атмосфере пришедшим гостям наглядно продемонстрировали все преимущества нового смартфона. А их у нового GM 6D огромное количество.

Безупречный

General Mobile 6D имеет красивый дизайн. Плавные линии в сочетании с приятной для глаз расцветкой и отличной эргономикой делают его внешний вид практически совершенным. Новый смартфон имеет два разных цветовых обрамления, Gold и Space Grey. Блестяще выполненный дизайн и продуманная эргономика превращают пользование телефоном в сплошное удовольствие.

Мощность и возможности

У смартфона General Mobile 6D внушительные технические характеристики, и поэтому он работает невероятно быстро. Сенсор четко реагирует на малейшее касание, а приложения открываются мгновенно. Все это достигнуто благодаря процессору Mediatek с 4 ядрами Cortex A53 по 1,5 ГГц каждое и 3 Гб оперативной памяти.

General Mobile 6D оборудован двумя высококачественными камерами: основная камера — 13 Мп, а фронтальная — 8 Мп. Благодаря двойным LED-лампам сзади и передней LED-вспышке можно фотографировать, не обращая внимания на время дня. Основная камера позволит создавать потрясающие фотографии, ведь она обладает функцией автофокуса. Автофокус настраивает камеру, выделяя из общего то, что нужно. 8 Мп фронтальная камера запечатлеет все лучшие моменты жизни в HD разрешении, а сервис Google Photos будет хранить их долгие годы.

Все фото, видео и информация смартфона отображаются на 5-дюймовом IPS-экране. У дисплея General Mobile 6D HD-формат. Со смартфоном GM 6D у владельца будет возможность смотреть ваши любимые фильмы и передачи в высоком разрешении. Кроме HD-разрешения, на телефонах GM 6D установлен звук Dolby Audio.

Система Dolby Audio обеспечивает виртуальный объемный звук, который звучит реалистично даже в наушниках. Звучание столь объемное, что при просмотре фильма можно в полной мере ощутить кинотеатральный эффект. Благодаря звуку Dolby Audio будет полное ощущение того, что действия происходят не на экране, а прямо перед обладателем смартфона.

Надежно защищен

General Mobile 6D надежно защищен и от посягательств на цифровые данные, и от падений на пол.

Экран смартфона покрыт защитным стеклом Gorilla Glass. Gorilla Glass — это специальное ударопрочное стекло. По словам разработчиков стекла, Gorilla Glass остается целым в 80% случаев после падения с высоты 1,6 метров.

Для защиты данных в смартфоне GM 6D установлена защита отпечатком пальца. Не обязательно каждый раз вспоминать свой цифровой пароль или рисовать сложный графический рисунок. Со смартфоном General Mobile 6D можно быть совершенно уверенным, что данные надежно защищены.

Постоянно новый

В смартфоне GM 6D установлена операционная система Android Nougat. Nougat на базе Android One совершенно чист и не имеет никаких модификаций, а за безопасностью операционной системы и обновлениями следит сама компания Google. В декабре GM 6D обновит свою операционную систему до Android Oreo. Android Oreo — это более высокая скорость, улучшенный искусственный интеллект, более широкая цветовая гамма и оптимизация классических приложений Android.

Вместе с совершенно безопасной операционной системой Android Nougat, владелец также получит огромную функциональность. Gboard, Google Duo и Google Photos — три новых приложения, которые обязательно станут любимыми.

Gboard — клавиатура для платформы Android. Gboard — это удобство, доведенное до совершенства. Благодаря новой клавиатуре можно вообще не отрываться от переписки, ведь все нужное есть в самой клавиатуре. Если нужно отправить ссылку или картинку, достаточно просто нажать на клавишу G и появится доступ к поисковой системе Google, интегрированной в саму клавиатуру. В поисковой системе для отправки собеседнику можно делать выбор между тремя категориями: gif-картинки, обычные и топовые результаты по запросу. Можно просто выбрать нужный раздел, нужный запрос или картинку в поиске и отправить собеседнику. Gboard умеет предугадывать слова и предлагать их вариации. В нем есть функция непрерывного ввода, можно просто водить по нужным буквам, не отрывая пальца, и клавиатура сама точно подберет нужное слово. Клавиатура Gboard выводит переписку на новый уровень комфорта и значительно экономит время при наборе текста.

Google Duo — удобное приложение для совершения видеозвонков. Это отличный вариант для ведения деловых переговоров или предпочитающих общаться по видеосвязи с близкими безо всяких отвлекающих факторов. Простота в Google Duo поражает. Никакой регистрации, достаточно сохранить в приложении свой номер и устройство автоматически добавит в контакты все сохраненные в телефоне номера. Далее появится возможность звонить абсолютно всем, у кого в телефоне тоже установлено приложение Google duo.

Google Photos — это сервис для хранения и организации фотографий и видео. В нем можно хранить в облаке бесконечное количество фотографий и видео, если их разрешение не превышает 16 Мп и 1080р соответственно. Google Photos — это умное приложение с распознаванием лица и места. К примеру, при загрузке фотографий с одним и тем же человеком он создаст отдельную категорию именно с ним и расположит все его фотографии в хронологическом порядке. То же самое касается и мест. Если загрузить фотографии с одного места, он узнает местность и соответствующе отсортирует фотографии. В Google Photos работает потрясающая система умного поиска. При каждой загрузке приложение автоматически распознает, что изображено на фотографии, и создает для нее специальные тэги. Например, если когда-то в приложение было загружено изображение синей птицы, достаточно написать в поиске «синяя птица» и приложение найдет именно нужную фотографию.

В заключение можно сказать, что смартфон обладает невероятным количеством функций и возможностей. Приобретя GM 6D, обладатель получит многофункциональный смартфон, на котором можно смотреть фильмы и слушать музыку в высоком качестве, сидеть в интернете и играть в ресурсоемкие игры. И все это по очень привлекательной цене. General Mobile 6D — еще умнее, еще способнее.

Следует также отметить, что во время презентации был подведен розыгрыш 30 телевизоров Artel. По итогам акции от General Mobile 30 счастливчиков, купивших телефон GM 5D в период с 10 сентября по 10 ноября, стали обладателями телевизоров Artel.

Полный список победителей акции можно узнать по телефону: (+99871) 150−99−88.

На правах рекламы. Товары сертифицированы.