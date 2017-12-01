Старший специалист по digital-маркетингу Beeline Uzbekistan (VEON Group) Дилафруз Жийранова рассказывает об эффективности использования новых инструментов и наиболее успешных кейсах по digital-продвижению.

— Сейчас в digital пошли все прогрессивные бренды, как вы оцениваете уровень использования digital-маркетинга нашими компаниями?

— Последние несколько лет, в частности последние года два, понимая, что это достаточно недорогой относительно других каналов продвижения инструмент, все больше компаний используют именно digital-маркетинг. Это тот канал, который легко измерить и сделать оценку его эффективности. Единственная сложность состоит в том, что очень часто работа начинается по стандартному шаблону, клише, которое уже использовала та или иная компания и добилась определенных успехов. То есть бренд начинает использовать уже готовый сценарий для своего продвижения, не всегда учитывая, что digital безусловно эффективен, но не все площадки подходят конкретному проекту. В целом можно отметить, что компании используют digital-маркетинг очень активно, но не всегда он себя оправдывает, потому что не всегда у компании есть понимание того, какой канал подходит именно тебе.

— Как много локальные компании готовы тратить на digital-marketing?

— Повторюсь, из-за того, что зачастую компания идет по уже опробованному, а не своему, уникальному сценарию, не всегда затраченные средства отбиваются оптимальным результатом. Бывает и так, что в некоторых проектах бюджет, потраченный на digital, можно было сократить в разы и использовать тот же бюджет на другие каналы, что дало бы гораздо больше эффекта. Или же можно было бы перераспределить по digital-каналам все средства и результат был бы лучше. Но, к сожалению, digital у нас стал доступен и востребован как явление, а понимание, как эффективно его использовать, пришло не до конца.

— Можете ли привести в пример успешные на ваш взгляд кейсы, когда компания смогла добиться результатов, используя в основном digital-продвижение?

— Касательно успешных примеров в Узбекистане, наверное, не целесообразно рассматривать кейсы digital-продуктов как таковых. Самые успешные проекты, которые я считаю наиболее результативными по продвижению — сервис MyTaxi и платежная система Payme, у которых очень эффективно и качественно использовались digital-каналы. Что касается проектов, которые не являются digital-продуктами, но эффективно продвигались с их помощью, наверное, это сеть кофеен Black Bear Kofi. Потому что изначально они запустились только в digital. Первичным каналом у них был только SMM. Своим примером они смогли показать и доказать, что, используя, если не ошибаюсь, около 10 месяцев только digital-канал для продвижения, можно поднять, раскачать и эффективно продвигать бренд в сети. Пожалуй, самое большое количество проектов, которые почти безотказно работают в digital и достаточно эффективны в прибыли — это все-таки HORECA. Это именно тот сегмент, который легче всего продвигать на нашем рынке, используя digital-маркетинг.

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