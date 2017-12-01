В Ташкентской области состоялось торжественное открытие сразу двух новых офисов продаж и обслуживания UZMOBILE — 18 ноября в Янгиюле и 23 ноября в Чирчике.

Это событие стало настоящим праздником для жителей данных городов. Раньше дилерские центры UZMOBILE могли предложить ограниченное число услуг. Чтобы воспользоваться такими услугами, как замена SIM-карты или переоформление номера, приходилось ездить в Ташкент. Теперь необходимость в этом отпала.

Несомненно, открытие офисов продаж и обслуживания создаст еще более широкие возможности для людей и привлечет новых абонентов.

И в Янгиюле, и в Чирчике в день открытия офисы быстро заполнились желающими подключиться к UZMOBILE или получить консультацию по интересующим вопросам. Но акцент в работе сотрудники сделали не только на обслуживание физических, но также и юридических лиц, в общей сложности выполнив более 35 подключений в Янгиюле и около 60 — в Чирчике.

В честь открытия офисов продаж и обслуживания состоялся розыгрыш призов. «Красивый» номер и сертификаты на интернет-трафик мог выиграть каждый. А те, кому не посчастливилось стать их обладателями, были награждены поощрительными призами. Лучшим же подарком и для клиентов, и для абонентов стало хорошее настроение, которое останется надолго.

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