1 декабря состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию новой электрифицированной железнодорожной линии Бухара-Мискен, сообщила пресс-служба АО «Узбекистон темир йуллари».

Строительство ветки из Бухары в Мискен протяженностью 355 км было начато в декабре 2016 года одновременно с двух сторон. Два отрезка железнодорожных путей были состыкованы 1 сентября. Электрификация заняла ровно три месяца.

С запуском новой дороги расстояние между Ташкентом и Ургенчем сократилось на 75 км. До сегодняшнего дня поезда из столицы в административный центр Хорезмской области ходили по линии Навои-Учкудук-Мискен.

В ходе прокладки линии построены 121 искусственное сооружение, 12 мостов и 6 путепроводов, 5 новых станций (Янгиабад, Тузтепа, Учачик, Сузакдор, Даутепа) и 5 разъездов (Машак, Азанир, Алабуга, Жакасай, Акчука). Были задействованы свыше 1500 тысяч рабочих и специалистов, более 1000 единиц строительной техники и механизмов. Объем земляных работ превысил 21,2 миллиона кубометров.

Первыми по новой линии будут ходить грузовые составы. Перевозка пассажиров начнется после завершения обкатки инфраструктуры.

В перспективе по новой линии будет налажено движение высокоскоростных поездов Afrosiyob, объединив в единое транспортное направление туристические города Ташкент, Самарканд, Бухару и Хиву.