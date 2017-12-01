В Инновационном центре по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center произошли кадровые изменения, сообщается на сайте центра.

Новом директором стал Фархад Ибрагимов, который до этого работал директором ГУП «Центр внедрения и развития компьютеризации и геоинформационной технологии» Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.

Нового руководителя коллективу центра 30 ноября представил первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Олимжон Умаров.

Среди главных задач, поставленных перед новым директором, — развитие отрасли информационных технологий путем улучшения бизнес-климата, а также увеличение экспорта IT-индустрии.

Хуршид Султанов, до этого руководивший инновационным центром, продолжит работу в Mirzo Ulugbek Innovation Center. Он будет отвечать за сотрудничество центра с учебными заведениями.