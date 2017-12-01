Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана предупредило об ухудшении погоды в районе перевала Камчик в Ферганской долине.

1−2 декабря в районе перевала Камчик, через который проходит автодорога А-373 «Ташкент-Ош», ожидаются осадки в виде снега, временами сильные, туман с ухудшением видимости до 50−100 м. Прогнозируется усиление ветра до 17−22 м/с, на дороге возможны снежные заносы и гололедица.

2−3 декабря ожидается понижение температуры ночью до минус 12−17 градусов Цельсия, днем — до минус 7−12 градусов.

МЧС просит водителей соблюдать меры предосторожности в условиях плохой видимости на дороге.