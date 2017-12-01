Определились составы всех групп финальной части чемпионата мира 2018 года по футболу в России. Жеребьевка прошла 1 декабря в московском Кремле, сообщила пресс-служба ФИФА.

Группы

А: Россия, Уругвай, Египет, Саудовская Аравия

B: Португалия, Испания, Иран, Марокко

C: Франция, Перу, Дания, Австралия

D: Аргентина, Хорватия, Исландия, Нигерия

E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия

F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея

G: Бельгия, Англия, Тунис, Панама

H: Польша, Колумбия, Сенегал, Япония

Матчем открытия ЧМ-2018 станет противостояние Россия — Саудовская Аравия 14 июня. В первом матче группы «В» 15 июня встретятся Португалия и Испания, а действующий чемпион мира Германия 17 июня встретится с Мексикой в группе «F».

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В турнире примут участие 32 сборные.