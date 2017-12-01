Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Нурсултана Назарбаева с Днем первого Президента Казахстана, отмечаемым 1 декабря, сообщила программа «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24».

В ходе беседы было отмечено, что за прошедшие 25 лет под руководством Президента Нурсултана Назарбаева Казахстан добился весомых результатов в государственном строительстве и создании прочных основ независимого развития.

Благодаря инициативам главы государства Казахстан заслужил признание на международной арене, стал авторитетным членом мирового сообщества, стабильным и процветающим государством, отметил Шавкат Мирзиёев.

Лидеры Узбекистана и Казахстана также обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Было подчеркнуто, что в истекшем году значительно расширились отношения между странами в политической, экономической и культурно-гуманитарных сферах, заметно выросли размеры товарооборота, созданы совместные торговые дома, современные производства, активно развиваются региональное и приграничное сотрудничество.

Президенты выразили принципиальную поддержку усилиям государств Центральной Азии по развитию взаимодействия на основе обоюдного доверия, уважения и учета интересов друг друга.

Руководители двух государств также обменялись мнениями по отдельным вопросам международной повестке дня и предстоящим в 2018 году новым мероприятиям двустороннего и многостороннего характера.