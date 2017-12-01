Приближается один из самых желанных и долгожданных праздников — Новый год. Все спешат выбирать подарки. В честь праздника весь декабрь в мебельном комплексе Atlas Mebel каждый покупатель может получить скидку при покупке мебели и предметов интерьера до 30%, а также при покупке на сумму от 5 млн сумов можно получить подарок в виде дополнительного аксессуара к купленной мебели.

Мебельный комплекс Atlas Mebel — это более 10 тысяч товаров мебели и предметов для интерьера. Организаторы предлагают воспользоваться выгодным предложением и приобрести новогодние подарки с выгодой.

Примечание: скидки предоставляются на определенные товары.

Подробности акции можно уточнить на месте у представителей производителей мебели и по телефону: (+99895) 146−66−63.



Адрес: Учтепинский р-н, ул. Максуда Шайх-Зоде, д. 1А.

Режим работы: каждый день, без выходных, с 10:00 до 20:00.

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