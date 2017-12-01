Сегодня доставка бутилированной питьевой воды в Ташкенте все больше и больше становится невероятно популярной услугой, как среди частных лиц, так и среди владельцев офисов.

На этом фоне на рынке появился новый продукт под названием Agat Water. Этот бренд начал работу совсем недавно, но в социальных сетях уже есть положительные отзывы.

Чистая питьевая вода Agat, добытая из артезианских скважин, приятна на вкус и оказывает благотворное воздействие на весь организм. Вода производится на современном заводе недалеко от Ташкента и имеет 12 степеней очистки.

Кулер с живительной водой — важный элемент любого современного офиса, фитнес-центра, медицинского или образовательного учреждения. На рынке подобных услуг очень часто возникают проблемы со своевременной доставкой. Служба доставки нового бренда Agat обещает осуществлять доставку воды в кратчайшие сроки, чтобы на предприятиях заказчиков не начались перебои в обеспечении чистой водой.

Для привлечения внимания потенциальных клиентов Agat начал розыгрыш нового iPhone X на своей страничке в социальной сети Facebook.

Сегодня новый бренд бутилированной воды Agat делает все для демонстрации своих возможностей по доставке действительно качественной воды и завоевания доверия потребителей.

Agat — новый бренд со старыми традициями качества.

Уже сейчас можно заказать кулер с водой, позвонив по номеру: 129−06−06.

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