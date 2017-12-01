В четверг в Мазари-Шарифе (Афганистан) был торжественно открыт шоурум «Узтрейд», где можно приобрести большой ассортимент товаров предприятий Узбекистана.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства внешней торговли, в шоуруме, работающем на базе открытого летом торгового дома «„Узтрейд“ Мазари-Шариф», представлены продукты питания, кондитерские изделия, электротехническая продукция, текстильные изделия, ковры и другая продукция.

До настоящего времени «Узтрейд» заключил контракты с афганскими партнерами на сумму более 29 млн долларов. По данным контрактам осуществлена отгрузка пшеницы на сумму 17,5 млн долларов, цемента на 16 тысяч долларов и полипропиленовых мешков на 2000 долларов.