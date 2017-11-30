Весь прошедший год в Узбекистане активно реализовалась работа по ускорению реформ, привлечению иностранных инвестиций, модернизации промышленности, созданию новых высокотехнологичных производств. Не секрет, что многие отрасли экономики страны нуждались в срочном реформировании.

Как реанимировать неэффективно работающие госпредприятия, при этом снять лишнюю нагрузку с государственного бюджета, обеспечить стабильное производство, удовлетворяющее потребности других предприятий в сырье, а населения в работе и товарах? Здесь на помощь приходит бизнес, частные инвестиции, то есть создается государственно-частное партнерство.

Как свидетельствует мировой опыт, государство, привлекая частного партнера, получает технологическое и техническое развитие инфраструктуры, конкурентные рынки в сфере госсобственности и ускоренную реализацию инфраструктурных проектов.

Кроме того, повышается эффективность использования бюджетных средств, часть рисков переносятся на частного инвестора, привлекается эффективный менеджмент, ускоряются темпы социально-экономического развития регионов за счет внебюджетных инвестиций.

К примеру, среди европейских стран по количеству реализуемых проектов государственно-частного партнерства первое место устойчиво занимает Великобритания (38%). За ней следуют Франция (17%), Германия (13%) и Испания (12%). Примечательно, что в Великобритании государственно-частное партнерство рассматривают в качестве ключевого инструмента правительственной стратегии обеспечения современного обслуживания экономики и потребностей населения, обладающего высоким качеством, и как один из основных рычагов повышения конкурентоспособности страны.

Практика применения государственно-частного партнерства доказала свою работо- и жизнеспособность не только на развитых рынках при благоприятной экономической конъюнктуре, но и в различных социально-экономических условиях, в том числе при высоких ограничениях финансирования.

В этой связи руководство республики за последнее время приняло немало важных, давно назревавших решений. Одно из них — Постановление Президента Республики Узбекистан от 15 сентября 2017 года №ПП-3277, по которому государственная доля в «Узметкомбинате» передана в доверительное управление компании SFI Management Group.

Передача имущества в доверительное управление преследует конкретные цели: совершенствование системы управления АО «Узметкомбинат» и обеспечение внедрения современных методов корпоративного управления.

Как известно, государство, передавая госактив в доверительное управление привлекает компанию, применяющую международные стандарты, реализующую инновационные подходы в управлении, для увеличения прибыли предприятия.

На момент принятия сентябрьского Постановления Президента комбинат иллюстрировал собой все недостатки нерентабельного предприятия. Производство черного металла не покрывало потребности в нем. Сбор лома и отходов черного металла также был неэффективен. Слишком низкая нерыночная цена на металлолом плодила незаконных скупщиков и попытки вывоза его за рубеж. Действовали непрозрачные схемы продажи металла. Перемены были необходимы.

Спустя короткое время, после того как к управлению приступила управляющая компания, можно сказать, что предприятие обрело новое лицо, произошли кардинальные изменения.

В первую очередь в состав «Узметкомбината» были включены подразделения вторчермета. Металлолом — прекрасная сырьевая база для металлургической промышленности, поскольку не надо тратить ресурсы на добычу руды. Поэтому эффективность сбора имеет большое значение. То, что «сборщики» теперь отнесены к «Узметкомбинату», позволит сократить время исполнения оперативных решений, гибко реагировать на условия рынка черных металлов.

Во-вторых, на ряд ключевых должностей предприятия были привлечены иностранные и отечественные специалисты, являющиеся высокими профессионалами своего дела. Внедрены современные международные методы учета и контроля, которые позволили сократить существующие потери сырья и издержки на выпускаемую продукцию.

Более того, управляющая компания исключила из практики давальческие (толлинговые) и другие сомнительные операции, которые для комбината были явно убыточными и нерентабельными. По новым правилам коммерческой деятельности металлолом и отходы черных металлов теперь приобретаются напрямую у поставщиков, без использования «серых схем» и посредников.

Государство обязывает сдавать Комбинату весь металлолом и отходы черных металлов, собранные на территории Республики Узбекистан, но сегодня также учтен «интерес» ломосдатчиков. Раньше стоимость тонны лома составляла 250 тысяч сумов, а сейчас эта цена увеличена в 4 раза — до 1 миллиона сумов за тонну (без НДС).

Также теперь продажа металлопроката будет осуществляться в основном через биржевые торги. Это обеспечит прозрачность установления цен, ее реальность и, как следствие, позволит поднять прибыль предприятия. Ожидается экспорт проката черных металлов, включая помольных шаров, на сумму до 250 млн долларов США.

Не забыло новое руководство и о работниках комбината. С 1 ноября их зарплаты в среднем повышены на 15 процентов. В новой политике основное внимание будет сосредоточено на рабочих кадрах, непосредственно задействованных в производстве.

Государственно-частное партнерство в Узбекистане только зарождается. И от того, насколько эффективно будет выстроено взаимодействие государства и бизнеса, зависит успешное развитие и функционирование республики. Об этом свидетельствует весь мировой опыт. И этот проект с участием частной компании SFI Management Group, направленный на обновление металлургической отрасли Узбекистана, как нельзя лучше свидетельствует о позитивных переменах в экономике страны.

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