Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 ноября подписал указ «О дополнительных мерах по усилению гарантий прав и свобод граждан в судебно-следственной деятельности».

В документе отмечается, что в стране во исполнение Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017—2021 годах был принят ряд нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение подлинной независимости и самостоятельности судебной власти, повышение качества и прозрачности правосудия, расширение применения института «Хабеас корпус» и создание эффективной системы противодействия коррупции.

Отмена порядка возвращения судами уголовных дел для производства дополнительного расследования позволила повысить ответственность судебных и следственных органов за установление истины и иных обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, а также принятие законного, обоснованного и справедливого решения.

В результате только за 10 месяцев 2017 года судами были вынесены оправдательные приговоры в отношении 191 лица, тогда как за последние пять лет было оправдано всего 7 лиц. Кроме того, в текущем году органами предварительного следствия по реабилитирующим и другим основаниям прекращено 3511 уголовных дел.

Вместе с тем, говорится в указе, анализ правоприменительной практики и результаты открытого диалога с населением свидетельствуют о наличии в законодательстве правовых пробелов, препятствующих обеспечению законности и объективности при собирании, закреплении, проверке и оценке доказательств в процессе расследования и рассмотрения уголовных дел.

«Данные обстоятельства негативно отражаются на эффективности мер по защите прав, свобод и законных интересов граждан и, как следствие, приводят к обоснованному недовольству населения, снижению его доверия к правоохранительным органам и в беспристрастность суда», — подчеркивается в документе.

Пользуясь правом законодательной инициативы, Президент поручил разработать проект закона, направленного на безусловное и неукоснительное обеспечение конституционных принципов верховенства закона, равенства граждан перед законом, гуманизма, справедливости и презумпции невиновности, соблюдения прав и свобод граждан в судебно-следственной деятельности, а также совершенствование уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства.

В указе обращается первостепенное внимание правоохранительных и судебных органов на «неукоснительное и строгое соблюдение требований законодательства, в соответствии с которыми всякое отступление от точного исполнения и соблюдения норм законов, какими бы мотивами оно не было вызвано, является нарушением законности и влечет за собой установленную законодательством ответственность».

Отмечается недопустимость использования в качестве доказательств по уголовным делам данных, полученных с существенными нарушениями процессуального законодательства или незаконными методами и, соответственно, не имеющих юридической силы, в том числе собранных:

с применением пыток, психологического и физического давления и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения в отношении участников уголовного процесса либо их близких родственников;

и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения в отношении участников уголовного процесса либо их близких родственников; с нарушением прав подозреваемого, обвиняемого или подсудимого на защиту, а также права пользования услугами переводчика;

с использованием заблуждения лица, участвующего в уголовном процессе, возникшего вследствие не разъяснения ему прав и обязанностей;

в результате проведения процессуального действия лицом, не имеющим права осуществлять производство по данному уголовному делу;

от неизвестного источника либо от источника, который не может быть установлен в процессе производства по уголовному делу;

из показаний потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в ходе предварительного следствия, которые не нашли своего подтверждения в суде совокупностью имеющихся доказательств;

из показаний потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, основанных на догадке, предположении или слухе, за исключением случаев их подтверждения совокупностью имеющихся доказательств.

Запрещается введение дополнительных требований, ограничивающих принцип открытого разбирательства по уголовным делам в судах, кроме случаев, прямо предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом. Кроме того, запрещено использование в качестве доказательства показаний свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, заключения эксперта, вещественных доказательств, аудио- и видеозаписи и иных материалов, полученных с нарушением норм процессуального законодательства.

Предусмотрено ввести уголовную ответственность за фальсификацию доказательств путем внесения заведомо ложных сведений и иных искажений в документы или предметы, принуждения к даче показаний, не соответствующих действительности, искажения фактических обстоятельств по делу, повлекшую незаконное задержание, заключение под стражу, привлечение к уголовной ответственности или осуждение лица, а также усилить ответственность за лжесвидетельство и ложный донос.

Указом устанавливается порядок, в соответствии с которым:

задержанное лицо, в отношении которого заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу, вправе обжаловать в судебном порядке определение о применении данной меры пресечения в течение 72 часов с момента его доставления в соответствующий компетентный орган;

обращения о применении недозволенных методов при собирании и закреплении доказательств подлежат обязательной проверке органами прокуратуры или судом с проведением медицинской экспертизы в порядке, установленном законодательством;

осуществляется обязательная видеофиксация процессуальных действий в виде осмотра места происшествия (по особо тяжким преступлениям), обыска, проверки показаний на месте события, следственного эксперимента с использованием средств видеозаписи;

в виде осмотра места происшествия (по особо тяжким преступлениям), обыска, проверки показаний на месте события, следственного эксперимента с использованием средств видеозаписи; защитник имеет право собирать и представлять доказательства по уголовному делу, которые подлежат приобщению к материалам уголовного дела, а также обязательной проверке и оценке в ходе проведения дознания, предварительного следствия и рассмотрения уголовного дела в суде;

недопустимость использования фактических данных в качестве доказательств устанавливается дознавателем, следователем, прокурором или судом по собственной инициативе или по ходатайству сторон. Дознаватель, следователь, прокурор или судья при решении вопроса о недопустимости доказательств обязаны установить, в чем выразилось нарушение, послужившее основанием для признания доказательства недопустимым, и принять мотивированное постановление (определение);

в процессе судебного разбирательства ведется стенография, материалы которой приобщаются к материалам уголовного дела;

прокурором проводится обязательная проверка на предмет: соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства о немедленной регистрации и разрешении заявлений, сообщений и иных сведений о преступлениях, полученных от лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, содержащихся под стражей, задержанных или подвергнутых административному аресту; возможного оказания психологического или физического воздействия на данных лиц либо их близких родственников, а также введения их в заблуждение относительно освобождения от предусмотренной законодательством ответственности; законности применения дисциплинарного взыскания к осужденным за нарушения порядка отбывания наказания в виде лишения свободы с уведомлением вышестоящего прокурора по фактам незаконного привлечения к ответственности.

Генеральной прокуратуре поручено установить строгий надзор за обеспечением законности и неотвратимости ответственности по каждому факту нарушения требований законодательства при собирании, закреплении, проверке и оценке доказательств в процессе расследования и рассмотрения уголовных дел; задержании и применении иных мер процессуального принуждения по уголовным делам; исполнении административного взыскания в виде административного ареста; применении норм, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности лиц, сообщивших о содеянном преступлении в установленные законом сроки, чистосердечно раскаявшихся, активно способствовавших раскрытию преступления и возместивших причиненный ущерб.

Министерству внутренних дел совместно с Министерством финансов поручено в трехмесячный срок оснастить средствами видеонаблюдения следственных изоляторов, изоляторов временного содержания и специальных приемников, мест отбывания административного ареста.

Палатам Олий Мажлиса рекомендовано утвердить Положение об осуществлении Уполномоченным Олий Мажлиса по правам человека (омбудсманом) парламентского контроля за соблюдением прав и свобод лиц, отбывающих наказание в учреждениях по исполнению наказания, задержанных и содержащихся под стражей, а также подвергнутых административному аресту.

Генеральной прокуратуре, Верховному суду, Службе национальной безопасности и Министерству внутренних дел совместно с другими министерствами и ведомствами поручено в трехмесячный срок организовать: