Управление безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента сообщило о результатах рейдов, проведенных в рамках масштабного мероприятия «Чистка-Антитеррор» за неделю 20−26 ноября. Как отмечается на сайте ГУВД, рейды проводятся в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и выявления нарушений Правил дорожного движения.

Во время рейдов всего было выявлено 17617 нарушений правил дорожного движения. Из этого количества 1256 составили случаи превышения скоростного режима, 568 — пользования водителем мобильным телефоном во время движения, 549 — проезда на запрещающий сигнал светофора и 156 — управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Штрафы также были выписаны 414 пешеходам.

Камерами фото- и видеофиксации, действующими на 115 перекрестках столицы, за неделю зафиксировано 2414 правонарушений, включая 616 случаев проезда на запрещенный сигнал светофора и 1798 случаев превышения скоростного режима.