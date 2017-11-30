Новые логотипы Федерации футбола Узбекистана, Суперлиги и Про-лиги выберут по итогам народного голосования, сообщила пресс-служба ФФУ.

С 1 января будет проводиться конкурс, принять участие в котором со своими вариантами логотипов могут все желающие. Лучшие варианты будут выставлены на онлайн-голосование. Во избежание накруток голосов планируется регистрация участников голосования по электронной почте.

«Футбол — это всенародно любимая игра в нашей стране, поэтому и логотип должен выбирать народ», — отмечается в сообщении ФФУ.

Разработанные логотипы можно присылать по адресу: logo@ishtirok.uz.