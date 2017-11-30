Телевизоры LG Super UHD 4K — это телевизоры, обеспечивающие потрясающее изображение высокого разрешения. Яркие и сочные, натуральные оттенки теперь могут быть отображены благодаря расширенному цветовому спектру дисплея Super UHD телевизоров LG. Глубокие и насыщенные цвета, четкость и контрастность изображения обеспечат невероятные впечатления от просмотра.

Телевизоры LG Super UHD способны отображать более миллиарда различных цветовых оттенков, что в среднем в 64 раза больше, чем возможности стандартного LED-телевизора. Главное преимущество LG Super UHD — это качество изображения и точность передачи натуральных цветов и их оттенков. Каждую долю секунды специальный алгоритм обрабатывает изображение, разделяя любой цвет на мельчайшие оттенки, и делает его еще более четким и насыщенным.

Одним из секретов изображения контента со сверхвысокой четкостью является специально разработанная матрица IPS 4K Quantum Display. Она передает истинные цвета практически под любым углом просмотра. Технология Ultra Luminance изменила систему подсветки, благодаря чему видео станет еще ярче.

Поддерживаемые телевизорами LG Super UHD технологии Dolby Vision и HDR10 делают изображения более яркими и четкими, придавая им более глубокую контрастность и исключительную цветопередачу. Множество новых фильмов и телепрограмм, доступных в формате Dolby Vision, дадут возможность в полной мере насладиться видео без малейшей потери качества.

Dolby Vision — это формат видео, сочетающий расширенный динамический диапазон (HDR) и расширенное цветовое пространство, который на текущий момент используется поставщиками премиального видеоконтента. Подавляющее большинство мониторов и телевизоров на рынке пока еще не способны ему соответствовать технически, именно поэтому телевизоры LG Super UHD являются абсолютно новой категорией инноваций в мире телевидения.

Для получения наиболее реалистичных впечатлений от просмотра инженеры LG установили в телевизоры первоклассную звуковую систему с великолепным звуком, созданным в сотрудничестве с harman/kardon — ведущим мировым производителем аудиосистем. LG создали ультра-тонкий Cinema Screen дизайн c минимальным размером рамки, который создает впечатление, что изображение выходит за пределы экрана.

Получить более подробную информацию о продукте можно по единому номеру службы поддержки клиентов LG: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер осуществляется бесплатно. Необходимо обратить внимание, что номер нужно набирать полностью.

Телевизор LG Super UHD (модель: LG 65UH950) можно приобрести в магазинах, расположенных в торговых рядах «Малика» или на рынке «Абу-Сахий», а также в фирменном магазине LG в ТРЦ Next. С ценами можно ознакомиться по телефону: 143−00−03.

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