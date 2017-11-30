LG Electronics, мировой лидер по производству техники для дома, расширяет свои возможности для коммерческого сектора за счет установки интегрированных смарт-решений для жилых комплексов премиум-класса в пригороде Сеула. Жилой комплекс Byeollae I’PARK Suite, открытие которого намечено на начало 2021 года, состоит из пяти 45-этажных зданий на северо-востоке Сеула и будет эксклюзивно оборудован бытовой техникой LG с использованием смарт-технологий.

В обустройстве квартир будут использованы первоклассные смарт-устройства для дома от LG, среди которых системы кондиционирования, холодильники, стиральные машины, сушилки, посудомоечные машины и системы для ухода за одеждой. Владельцы также получат возможность дополнительно установить такие «умные» девайсы, как воздухоочиститель, роботизированный пылесос и динамик LG ThinQ Hub, благодаря которому все продукты LG могут быть подключены друг к другу и управляться с помощью голосовых команд.

В соответствии со стратегией LG по поддержке открытых смарт-экосистем, разработанная для жилого комплекса I’PARK Suite система будет совместима с «умными» устройствами других производителей. Приложение для смартфонов позволит удаленно управлять всей техникой, а также вызывать лифт, проверять потребление электроэнергии, запрашивать доставку на дом, уточнять наличие мест для парковки и разговаривать с посетителями через входную дверь.

«Это новаторский проект для LG, основанный на многих годах опыта в качестве лидера по производству смарт-техники в Корее, — отметил Чои Санг-гу, президент по продажам и маркетингу офиса LG в Корее. — Это не демонстрация, а пример из настоящей жизни того, как наши дома будут выглядеть в будущем».

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