Кабинет Министров Узбекистана 24 ноября издал постановление о коренном улучшении качества питания военнослужащих в войсках Министерства обороны.

Как сообщает Norma.uz, питание личного состава подразделений Минобороны будет организовано на условиях аутсорсинга, т. е. с привлечением предприятий общественного питания.

В первую очередь данная система будет внедрена в батальонах мобилизационного призывного резерва, а также военных образовательных и лечебных учреждениях.

Плату за услуги будет устанавливать Минобороны по среднерыночным фактическим ценам на продукты питания. Предельный уровень этих цен представят Совет Министров Каракалпакстана, областные и Ташкентский городской хокимият. Наценка за услуги аутсорсеров не должна превышать 20% и включает в себя все их расходы (налоги, зарплата персонала, транспортные и другие услуги).

Контроль за соблюдением требований по качеству и ценообразованию питания с выездом в расположения воинских частей возложен на хокимов областей и столицы. Хокимы также будут оказывать содействие аутсорсерам в приобретении продуктов питания по прямым договорам непосредственно у фермерских хозяйств.