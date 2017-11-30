1 декабря в Ташкенте начнет свою деятельность AKFA MEDLINE — крупнейший в Средней Азии частный многопрофильный медицинский центр с наиболее современным оборудованием, ориентированный на проведение сложнейших операций с участием высококвалифицированных медицинских специалистов.

Он был создан группой компаний AKFA в рамках реализации задач по совершенствованию и развитию сферы предоставления медицинских услуг населению республики и гражданам зарубежных стран в соответствии с программой мер по Стратегии развития Узбекистана, намеченной на 2017−2021 гг.

Наиболее современная и инновационная медицинская техника

AKFA MEDLINE оснащен современным и инновационным диагностическим, лечебным и операционным оборудованием от таких мировых марок, как SIEMENS, Karl Storz, Carl Zeiss, Roche Diagnostics, Human, Medifa-hesse GmbH & Co.KG, Medizintechnik, Dornier Compact Sigma (Германия); GE Healthcare, Codonics (США); Schiller (Швейцария); Olympus (Япония).

Квалифицированные врачи: достойная альтернатива клиникам за рубежом

При формировании состава врачей и лечении пациентов особое внимание было уделено тому, чтобы медицинский центр AKFA MEDLINE стал достойной альтернативой клиникам в Индии, Южной Корее, Германии. Вместе с квалифицированными врачами из Индии и Узбекистана, трудятся и молодые специалисты.

Выполняются и простые обследования, и сложнейшие операции

AKFA MEDLINE оказывает услуги в следующих направлениях: клиническая лабораторная диагностика, ультразвуковая диагностика, медицинская радиология, рентгенология, терапия, гинекология, гастроэнтерология, диетология, физиотерапия, оториноларингология, урология, педиатрия, кардиология, офтальмология, неврология, эндоскопия, ортопедия, хирургия, нейрохирургия.

Также скоро будут открыты направления кардиохирургии, эндокринологии, аллергологии, медицинской косметологии, пластической хирургии, стоматологии, лапароскопической хирургии, микрохирургии, травматологии и так далее.

Также на территории клиники имеется источник минерализованной воды, полезной при почечно-каменных болезнях, заболеваниях мочевых, почечных и желчных путей, при расстройствах обмена солей и сахарном диабете.

Центр расположен на территории площадью 2 га и состоит и 5 блоков:

Блок A — ресторан на 166 мест, где учитывается особенность питания каждого пациента. Также имеется отдельная зона для фуршетов и 190-местный конференц-зал с акустической системой JBL.

Блок B — это 12-этажная стационарная лечебница. На 1-м этаже расположены приемная и управленческое отделение, на 2-м — реанимационные отделения, состоящие из предоперационных палат, на 3−11 этажах расположены палаты, оснащенные пультом экстренного вызова, отдельным санузлом и душевыми кабинками, телевизорами LED и многофункциональными кроватями.

Блок C — это лаборатория, оснащенная высокоточным и полностью автоматизированным оборудованием для иммунологических, биохимических и гематологических исследований. Также имеется 7 операционных комнат с возможностью интеграции передачи видеоизображения на дистанцию.

Блок D — здесь расположены отделения радиологии и диагностики, а также гибридные операционные комнаты для проведения ангиохирургических, нейрохирургических и кардиохирургических операций.

Блок E — в 3-этажном комплексе премиум-класса доступны услуги эксклюзивных SPA-процедур, бассейн, джакузи, турецкая и финская бани, фитнес-зал, массаж, душ Шарко, циркулярный душ, душ с верхним направлением, ванны с углеводородами, ванны с жемчугами, физиотерапия, электротерапия, лазерная терапия, электромагнитная терапия, иглорефлексотерапия и другие.

Бренд AKFA ценится в Узбекистане благодаря высокому качеству продукции, и медицинский центр AKFA MEDLINE станет продолжением этой традиции и будет предоставлять высококачественные услуги в новой — медицинской — сфере.

Адрес: г. Ташкент, Алмазарский р-н, Малая кольцевая дорога, д. 5-A. Ориентир: станция метро «Беруни».

Телефоны: 1141, (+99871) 203−30−03.

На правах рекламы. Услуги лицензированы.