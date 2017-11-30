Два консультанта южнокорейской Корпорации международного аэропорта «Инчхон» в течение трех месяцев будут работать над повышением эффективности работы терминала международных линий «Ташкент-2» столичного аэропорта. Об этом сообщила Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари».

В рамках недавнего государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Республику Корея делегация «Узбекистон хаво йуллари» провела встречу с главой аэропорта «Инчхон» (Incheon International Airport Corporation — IIAC) Чуанг Ил-Ёнгом.

В ходе встречи обсуждались пути повышения эффективности существующего терминала «Ташкент-2» и подписан меморандум о взаимопонимании, который предусматривает привлечение специалистов IIAC в качестве консультантов для подготовки предложений по улучшению работы столичного аэропорта.

«Содействие аэропорта „Инчхон“, подкрепленное его многолетним опытом и операционными ноу-хау, сможет существенно помочь „Узбекским авиалиниям“ в сфере улучшения сервиса в аэропорту города Ташкента», — говорится в сообщении НАК.

Международный аэропорт «Инчхон» обслуживает свыше 57 миллионов пассажиров в год. С 2005 года «Инчхон» ежегодно признается лучшим аэропортом мира по версии Международного совета аэропортов и получает высший рейтинг «Пять звезд» по версии британской исследовательской компании Skytrax.

Аэропорт Ташкента уже много лет вызывает нарекания пассажиров из-за неэффективной организации работы отдельных служб и неудобной инфраструктуры. В мае постановлением Президента Шавката Мирзиёева была образована специальная комиссия во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым по подготовке программы мер по кардинальному улучшению качества обслуживания пассажиров в международном аэропорту.