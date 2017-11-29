LG Electronics представила на рынке Узбекистана новую стиральную машину LG TWIN Wash c двумя барабанами в одном корпусе. Новая модель ввиду своей главной особенности выполнена в весьма уникальном дизайне и имеет ряд необычных характеристик.

Когда под рукой есть два барабана, появляется возможность провести две стирки с большой загрузкой в основной машине — 17 кг и специальной маленькой загрузкой в TWINWash Mini — 3,5 кг. Можно включить мощную стирку для трудно отстирываемой одежды в большом барабане, пока малый будет заниматься деликатной стиркой особо важных вещей.

TWIN Wash позволяет экономить в два раза больше времени. Нет необходимости ожидать, пока закончится цикл стирки цветной или черной одежды, чтобы потом заполнить барабан белыми вещами. Также не требуется никакого дополнительного пространства для отделения TWIN Wash Mini, оно идеально вписывается под основной стиральной машиной, в том числе благодаря новому компактному инверторному мотору Slim DD, который на 40% меньше стандартных.

Slim DD позволяет стиральной машине использовать комбинации шести разных типов движения для разных типов ткани, будь то нижнее белье, деликатная ткань или специальный материал.

Поразительно низкий уровень вибрации новой стиральной машины достигается при помощи уникальной системы амортизации, основанной на принципах работы автомобильных подвесок.

Инновационный дизайн, несмотря на наличие двух барабанов, не занимает большое пространство. Все отделения для порошка и кондиционера скрыты под панелями, которые не нужно выдвигать. Дверь основной стиральной машины интегрирована с барабаном и открывается при помощи дисплея, не заставляя делать лишние движения.

Перечисленные нововведения и функции, уже успешно проявившие себя в других моделях, делают новую LG TWIN Wash следующей ступенью в эволюции стиральных машин, экономии времени и комфорта.

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