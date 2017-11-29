Делегация Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым примет участие в 16-м заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое состоится 30 ноября — 1 декабря в Сочи (Россия). Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Руководители правительств Индии, Казахстана, КНР, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана обменяются мнениями о текущей ситуации в регионе и в мире, обсудят широкий круг вопросов экономического и гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС, ход реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов организации и другие вопросы.

В заседании также примут участие представители государств-наблюдателей ШОС — Афганистана, Беларуси, Ирана и Монголии, а также ряда международных и региональных организаций.